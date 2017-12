Hyatt inaugura su hotel en la Gran Vía madrileña tras nueve años de ausencia

Tras nueve años de ausencia, la cadena hotelera estadounidense Hyatt vuelve a Madrid. El hotel Hyatt Centric ha abierto sus puertas este miércoles en plena Gran Vía madrileña y aterriza con vocación de permanencia y de seguir creciendo en España.

El Centric Gran Vía Madrid es un establecimiento de cinco estrellas y 159 habitaciones. Se ubica el el número 31 de la calle Gran Vía, en el que fuera un edificio de oficinas que su propietario, los mexicanos Exacorp One, han remodelado para dar forma a este establecimiento de lujo. La inversión realizada en las obras para adecuar este edificio histórico se sitúa en unos 30 millones de euros.

El hotel cuenta también con salas de reuniones adaptables, bar en la azotea, gimnasio y una fuerte apuesta por la gastronomía. "Es un elemento esencial de la experiencia en un Hyatt Centric", asegura la hotelera. El hotel abrirá su restaurante Hielo y Carbón en el primer piso y "mezclará cocina peruana y española en un espacio informal diáfano con vistas a la Gran Vía, con una cocina abierta, un crudo bar y una Gintonería", indican.

“Estamos encantados de anunciar la apertura del primer Hyatt Centric de Europa, Hyatt Centric Gran Vía Madrid”, ha afirmado Gonzalo Maggi, director general del hotel. “La marca Hyatt Centric proporciona experiencias auténticas para los viajeros aventureros ansiosos por descubrir el destino como si fuesen habitantes locales, y el Hyatt Centric Gran Vía hace justo eso”.

Según la cadena, los precios de este nuevo hotel madrileño serán "bastante altos", y competirá con otros establecimientos de 'lifestyle' de la capital como omo el Gran Meliá Palacio de los Duques, The Principal (de inversión catalana), Urban u Only You de la calle Barquillo, y en menor medida con el Ritz, el Palace, el Villa Magna o el futuro Four Seasons, mucho más tradicionales.

La hotelera gestionó hasta 2008 -y durante casi dos décadas-, el hotel Villa Magna de Madrid bajo la marca de lujo Hyatt Park. También contaba con un establecimiento vacacional en La Manga (Murcia). Pero hace casi diez años se finalizaron esos contratos y Hyatt dejó ambos hoteles en España. Hace año y medio volvió a Mallorca, donde gestiona un establecimiento bajo la enseña Hyatt Park. Aunque no hay una hoja de ruta definida, la compañía tiene interés en seguir creciendo en España, según han manifestado en ocasiones anteriores. Se están estudiando otras ciudades y otras ubicaciones, para operar bajo otras marcas, en Madrid.

El impulso de la marca Centric

El Centric Gran Vía es el primero de esta marca que la hotelera trae a España y a Europa, tras la apertura a principios de este año de uno en franquicia en Turquía.

Según la hotelera, desde su lanzamiento en 2015, es la marca que mayor crecimiento ha registrado en su porfolio. Tiene 18 propiedades abiertas en todo el mundo y espera duplicar el número para finales de 2019.

Con estos establecimientos, la cadena desarrolla el concepto de hotel boutique para el segmento lifestyle, "ofreciendo una experiencia agradable, informal y personalizada en el centro de la acción, tanto en viajes de ocio como de negocios", subraya.

La cadena estadounidense cuenta con más de 730 hoteles en todo el mundo, con trece marcas distintas, que suman más de 182.000 habitaciones.