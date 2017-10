Axel Hotels abre en Madrid, quiere llegar a EEUU y prevé ingresar 24,5 millones

Madrid ya tiene su Axel Hotel. La cadena hotelera orientada al público LGTBI celebra esta semana la apertura oficial de su primer establecimiento en la capital y sella casi una década de esfuerzo para traer a la ‘cuna’ de La Movida el primer hotel dirigido a la comunidad gay.

Para poner en marcha este establecimiento, que abrió sus puertas discretamente durante el verano y ha registrado una ocupación del 90%, la cadena hotelera se alió hace dos años con HI Partners. Esta empresa, filial de Banco Sabadell, es la propietaria del inmueble situado en el número 49 de la calle Atocha y la que ha invertido los 9 millones necesarios para su rehabilitación. La gestión de este negocio es cosa de Axel Hotels. ¿La meta? Convertirse en "el punto de encuentro ‘heterofriendly’ de la ciudad". ¿Y qué entienden por 'heterofriendly'? Es el punto de partida para construir los espacios que componen Axel: un ambiente cosmopolita donde cualquier persona sin prejuicio es bien recibida. "Son hoteles concebidos y desarrollados por y para el público gay, pero abiertos a todo el mundo", explica la compañía.

“Para Axel, Madrid es muy importante. Aunque la capital se ha posicionado desde los años '80 como ciudad 'gayfriendly' (abierta a la comunidad gay), en los últimos años ha hecho un trabajo muy bueno”, explica a EL ESPAÑOL su fundador y presidente Juan Julià. El empresario pone como ejemplo tanto la celebración del World Pride el pasado mes de junio, como la convención internacional de la IGTVA (Asociación Internacional de Turismo Gay-Lésbico), además de la apuesta de las autoridades locales y regionales por atraer al público gay. “Axel tenía que estar aquí”.

Un hotel 'heterofriendly' en Las Letras

La fachada del 49 de la calle Atocha sigue siendo un clásico madrileño. Sobre el zócalo gris, los balcones y una colorida fachada. Sólo destacan unas letras de neón anaranjado que señalan la entrada a un corredor por el que se accede al hotel. En este edificio del siglo XIX cuya fachada firmó Wenceslao Gaviña, el arquitecto favorito de la alta burguesía en esa época, ha encontrado su espacio el Axel Hotel Madrid.

Fachada del Axel Hotel Madrid Axel Hotels

Sus cinco plantas dan cobijo a 88 habitaciones, un 'skybar' con piscina y un centro de bienestar. Como atractivo gastronómico, el hotel pone en manos de la firma Grup Iglesias su principal restaurante, ‘Las chicas, los chicos y los maniquís’, un homenaje a los ‘80 con versos de un clásico de Radio Futura al que se accede también a pie de calle tras la rehabilitación de los huecos del zócalo.

El turismo LGTBI genera anualmente más de 6.300 millones en España, casi un 40% más que el turismo de negocios, y es uno de los destinos favoritos para la comunidad gay, por delante de Francia, Italia o Reino Unido.

Aunque el desembarco de Axel en Madrid no llegó a tiempo para el World Pride como se pretendía a causa de las obras, Julià se muestra confiado con el futuro del hotel. La ubicación, en pleno barrio de Las Letras, es “perfecta”. A medio camino entre el asentado ambiente de Chueca y la nueva corriente que mueve a los locales hacia Lavapiés. ¿Veremos pronto otro Axel en Madrid? “Eso espero. Espero que se dé la oportunidad en un plazo menor de lo que tardamos en abrir el segundo establecimiento en Barcelona o en Berlín”, señala su presidente.

La cadena cerró 2016 con una facturación superior a los 16 millones y se estima que este año llegarán a los 22,5 millones. La cifra sube a 23,5 millones si se tiene en cuenta el Axel Hotel Madrid, que no forma parte de las cuentas consolidadas al ser un contrato de gestión. Para 2018, los ingresos “podrían situarse en los 24,5 millones… si no hay más aperturas”, apunta Julià. En el último ejercicio, la ocupación alcanzó de media el 98% y el ingreso medio por habitación disponible ha sido de 102 euros, según los datos de la hotelera.

Consultado sobre si considera que circunstancias como los atentados terroristas o la escalada de tensión en Cataluña pueden repercutir sobre su operación, Julià afirma que no cree que vayan a notar impacto.

Fuerte expansión en la próxima década

Han pasado 14 años desde que Juliá puso en marcha su primer Axel Hotel en Barcelona y la cadena atraviesa su etapa de expansión más importante. Con las tres aperturas de este año, la cadena suma siete hoteles en su portfolio: dos en Barcelona, dos en Berlín (Alemania), uno en Maspalomas (Gran Canaria), uno en Ibiza y, el último, el de Madrid. Este año, además del de Atocha, han sumado el de Ibiza y el segundo establecimiento en la capital alemana. La cadena prevé abrir 10 nuevos hoteles en los próximos cinco años. El foco está en la capitales europeas y en Estados Unidos.

La meta de Axel es llevar su filosofía a los principales destinos LGTB del mundo. Con esto en mente, Juliá confirma que “dentro de poco” podrán anunciar algo en el mercado estadounidense. La marca Axel, señala, es fuerte en Estados Unidos y es un país en el que les interesan ciudades como Nueva York, Miami, San Francisco o Los Ángeles, como han comentado en ocasiones anteriores.

Por el momento, tienen sobre la mesa cuatro contratos para establecimientos en Europa, España y Estados Unidos. El plan de expansión contempla abrir 20 nuevos establecimientos en los próximos diez años, explica Julià, aunque subraya que “no todo nos vale” y que lo importante es encontrar lugares adecuados para poner en marcha un hotel de las características de Axel.

Y para seguir creciendo, la hotelera se plantea continuar con su principal modelo, el alquiler. "Somos bastante buenos gestionando, con ocupaciones altas y buena rentabilidad, por lo que tanto el propietario como nosotros estamos cómodos en este formato", señala el presidente de Axel. "Crecer a través de contratos de gestión es más fácil, aunque lo que te llevas es un porcentaje de las ventas y del margen neto. Está bien, me gusta, tenemos en nuestra cartera, pero no sólo contemplamos esto. Crecer adquiriendo la propiedad no está en el plan, soy más hotelero que inmobiliario".