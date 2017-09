Las 21 claves sobre el futuro de las pensiones que debes conocer

ENCUENTRO DIGITAL EL ESPAÑOL con Gustavo Trillo. El director comercial de Bestinver ha respondido a las preguntas de los lectores y suscriptores de EL ESPAÑOL en nuestro I encuentro digital: “Invertir para el futuro: encuentro de pensiones”.

1.- ¿A qué edad recomiendas empezar con un plan de pensiones?

Consideramos que lo antes posible. Hoy mejor que mañana. Y eso sí, nunca es tarde para empezar. Un ahorrador tiene que tener en cuenta que el patrimonio acumulado para nuestra jubilación dependerá de dos variables: el tiempo y la rentabilidad. Cuanto antes empecemos, mayor patrimonio acumularemos. Por ejemplo, nuestro objetivo de rentabilidad a largo plazo es superar el 10% anualizado. Eso significaría duplicar el capital cada 7 años aproximadamente.

2. ¿Hay alguna manera de disponer del dinero si hubiera algún imprevisto antes de la jubilación?

La ley nos permite rescatar el plan de pensiones en las contingencias de jubilación, invalidez, dependencia o fallecimiento, y también en circunstancias excepcionales como una enfermedad grave, desempleo de larga duración o un desahucio de la vivienda habitual. Además, desde el año 2015, se permite las aportaciones realizadas podrán ser rescatadas sin necesidad de que se produzca ninguna contingencia una vez transcurra el plazo de 10 años desde su realización. Las aportaciones realizadas antes del año 2015 podrán ser rescatadas a partir de 2025.

3. Tengo 34 años, y visto que nuestro sistema de pensiones hará agua cuando me toque cobrar... ¿Cuál es el mejor producto financiero para que alguien de mi edad se asegure una pensión el día de mañana?

Sin conocer con detalle su situación personal, lo más razonable es empezar a ahorrar a e invertir a través de un fondo de pensiones cuanto antes. Con toda una vida laboral por delante, y por lo tanto un horizonte temporal a muchos años, debe invertir en los activos que mejor se comportan a largo plazo. E históricamente ese activo es la renta variable. Sufrirá la volatilidad en períodos cortos de tiempo, pero la rentabilidad acumulada compensará con creces en el largo plazo.

Por ejemplo, nuestro Fondo de Pensiones Bestinver Global ha obtenido una rentabilidad media anual del 9,48% desde su creación en 2004. Si trasladamos al futuro estos datos de rentabilidad, si empezamos a invertir a los 25 años aportando 50 euros al mes, al llegar la edad de jubilación tendríamos un capital acumulado de casi 290.000 euros

4. ¿Qué ventajas ofrece un plan de pensiones frente a un depósito con rentabilidades similares? ¿Y frente a un plan de jubilación?

El plan de pensiones ofrece muchas ventajas frente al depósito. Lo primero, una mayor rentabilidad; un plan debe tener un horizonte temporal a largo plazo y por lo tanto obtiene mayores rentabilidades.

Pero además, y entre muchas otras, el plan de pensiones aporta algunas ventajas fiscales, como deducción fiscal en el momento de la aportación o la posibilidad de traspaso sin impacto fiscal. Y desde un punto de vista práctico, un plan de pensiones es muchas veces la herramienta que nos ayuda a disciplinarnos en el ejercicio del ahorro, haciendo aportaciones periódicas en la medida de nuestras posibilidades económicas. Hay mucha gente a la que le cuesta ahorrar. El plan de pensiones nos lo pone más fácil.

5. Cuál es la variable que más “pesa” en la elección de un plan de pensiones, ¿edad o ingresos?

La clave es el horizonte temporal. Si no nos vamos a jubilar en los próximos 5 años podemos elegir planes de pensiones que pueden poner nuestro dinero a trabajar de cara a obtener mayores rentabilidades. Ahorrar es importante, pero no lo es todo. Si no invertimos bien nuestros ahorros, hemos hecho solo el trabajo a medias. Para poder invertir bien necesitamos tener un horizonte temporal por encima de los 5 años.

6. ¿Qué porcentaje del salario es apropiado invertir?

Lo adecuado sería el máximo que nos podamos permitir. Los planes de pensiones en alguna Comunidad Autónoma tienen limitaciones máximas de aportación. Lo que exceda de esa aportación máxima lo podemos invertir a través de fondos de inversión. Todo lo que podamos apartar hoy nos permitirá tener un capital mucho mayor el día de nuestro retiro. Realmente es un esfuerzo que merece la pena.

7. Edad vs riesgo del tipo de inversión. ¿Cuándo es recomendable ser más conservador en la elección de un plan?

Cuanto más cercano sea el momento de rescatar un plan de pensiones. Si el horizonte temporal es lo suficientemente amplio (de 5 años en adelante) no hay duda: la renta variable es la mejor opción. Pero a medida que nos acercamos al momento del rescate del plan de pensiones, debemos ir reduciendo el peso en renta variable.

8. ¿Es prioritario saber cuánta pensión vas a cobrar antes de suscribir un plan?

Lo más adecuado es tratar de conocer si nuestra previsible pensión futura nos permite mantener nuestro nivel de vida es desde luego un buen punto de partida. Esta información está disponible en la web del Ministerio de Trabajo.

9. ¿Cuáles son las diferencias entre planes de pensiones y fondo de inversión? ¿Qué interesa más?

El plan de pensiones es una buena herramienta para trabajadores en activo que quieran ir acumulando un patrimonio que les ayude a afrontar su retiro con mayor salud financiera. El fondo de inversión es una herramienta útil para cualquier necesidad de inversión.

Los planes de pensiones ofrecen ventajas, pero también existen limitaciones a su aportación máxima. Dependiendo de cada persona y sus circunstancias personales puede ser más conveniente uno u otro. Lo verdaderamente importante es ahorrar e invertir regularmente, en fondos o planes según convenga fiscalmente y encaje mejor a cada persona, y mantener una disciplina de ahorro e inversión regular.

10. ¿Cuál es la tributación del plan de pensiones?

Hay que distinguir entre el momento de las aportaciones y del rescate. Cuando aportamos dinero, las aportaciones se deducen en el IRPF hasta un límite; la menor de las siguientes cantidades 8.000 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo o de la actividad profesional (dependiendo de cada Comunidad Autónoma). En el momento del rescate, cuando retiramos el dinero, tributa como renta del trabajo.

11. ¿Sigue vigente la deducción fiscal del 40% para las aportaciones anteriores al 2006 si el rescate es total?

Sí, la exención a esa parte de la prestación aportada antes de 2006 se sigue practicando siempre que se rescate en forma de capital, si bien una fecha límite desde que se produce la contingencia que motiva su cobro. Así, para aquellas personas jubiladas hasta el año 2010 el plazo máximo para el rescate vence el 31 de diciembre de 2018.

Si la jubilación se produjo entre los años 2011 y 2014 la exención sólo será aplicable hasta la finalización del octavo ejercicio siguiente al acaecimiento de la contingencia. Y a partir de 2015 el límite se establece en el año en que se produce la contingencia y dos más. Por lo tanto, la persona que se jubile en 2017 tendrá hasta el 31 de diciembre de 2019.

12. Si aporto 1.000 euros anuales en un plan ¿qué rentabilidad puedo obtener?

Depende de la edad a la que empiece a aportar y de la edad de jubilación. Nuestra web www.bestinverpensiones.es dispone de una calculadora que le ayudará a calcular la rentabilidad esperada en función de la aportación y el horizonte temporal.

Como ejemplo si empezamos a invertir con 30 años y aportásemos el máximo de 1.000 euros anuales, al jubilarnos contaríamos con más de 330.000 euros acumulados. De ahí la importancia de comenzar a invertirá largo plazo lo antes posible: si empezamos a invertir pronto el capital trabaja para nosotros y nos encontramos un importante capital en la jubilación.

13. Si ya estoy jubilado ¿puedo seguir aportando dinero al plan? ¿el capital que aporto es deducible?

Sí siempre y cuando no haya iniciado el cobro de la prestación del plan por esta contingencia. Ahora bien, una vez iniciado el cobro de la prestación, si realizara nuevas aportaciones, ya no podría percibirlas por la contingencia de jubilación ya ocurrida. En cualquier caso, las aportaciones realizadas sí serían deducibles en el IRPF en la forma expuesta en la pregunta 10.

14. ¿Puedo tener varios planes simultáneamente?

Sí, tantos como quiera. Es importante que con independencia del numero hay que considerarlos en conjunto ya que lo hecho sobre uno puede tener implicaciones fiscales sobre los otros planes.

15. ¿Qué significa el ratio de costes netos, el TER?

Es la suma de gastos adicionales y comisiones que se cargan al fondo, esto es el gasto total que soporta un plan de pensiones.

16. ¿Puedo como inversor saber en qué tipo de compañías, sectores o regiones/países está invertido mi dinero cuando lo invierto en un plan de pensiones?

Sí, por supuesto. Como inversor puedes consultar la ficha del fondo o plan en la que el equipo gestor detalla los activos en los que invierte. Tanto los fondos de inversión como los fondos de pensiones están obligados por ley a hacer públicas sus posiciones trimestralmente.

17. ¿Es mejor ahorrar mes a mes o aportar al final del año?

Es mejor hacerlo de manera periódica. Debemos entender la preparación para nuestra jubilación como un gasto mensual más, igual que nuestra hipoteca o nuestro seguro de salud. Ahorrar para nuestro futuro no debe ser una tarea de final de año.

18. ¿Mi dinero como participe está en la entidad gestora o existe un depositario final?

Las aportaciones de los inversores están en una entidad depositaria. La entidad gestora sólo se limita a gestionar los activos, es decir, instruir las órdenes de compra y venta de títulos. Los activos están custodiados por el depositario y son siempre propiedad del fondo.

19. ¿Existe alguna diferencia en el tratamiento fiscal de las aportaciones en los territorios forales con el resto de España?

En efecto, así es. Si desea una explicación al detalle de la situación de los partícipes en estos territorios no dude en entrar en contacto con nuestra oficina para que le demos una explicación pormenorizada.

20. ¿Cómo concienciar a la gente para que se cree planes de pensiones privados?

1- Conozca cuál es puede ser su pensión futura.

2- ¿Su pensión futura le permite mantener el nivel de vida deseado?

3- Piense en los próximos años, ¿las pensiones públicas pueden tener una evolución positiva o negativa?

4- En función de todo lo anterior: ¿es prudente complementar mi pensión pública con otra privada?

21. ¿Qué les parece el anuncio realizado por el gobierno de bajar las comisiones máximas de los fondos de pensiones desde el 1,5% al 1,25%?

El gobierno lo hace con el ánimo de mejorar las rentabilidades y fomentar el atractivo de los fondos. En nuestra opinión, el problema de las rentabilidades está provocado por la forma en la que se invierte y el elevado peso de la renta fija en las carteras de los fondos de pensiones.

Si invertimos en renta fija, en el largo plazo, nuestra rentabilidad será muy pobre, independientemente de las comisiones. En cambio, si invertimos en renta variable, a largo plazo nuestras rentabilidades serán muy atractivas y compensarán con creces las comisiones pagadas. Si lo analiza con las rentabilidades históricas obtenidas en nuestra gestora podrá ver que los fondos de Bestinver son el mejor ejemplo.