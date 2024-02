Rafa Nadal y su unión con Arabia: "No me necesita para lavar su imagen, ese no es mi objetivo"

La polémica persigue a Rafa Nadal desde que hace unas semanas decidió aceptar la oferta de la Federación de Tenis de Arabia Saudí y convertirse en su embajador. El tenista balear, que a lo largo de toda su carrera deportiva ha sido modélico también fuera de las pistas, ha recibido muchas críticas por este enlace con un país con un régimen político tan marcado.

"Yo no creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. ¿De acuerdo?. Con lo cual es lógico que el mundo se vaya para allí y la sensación es que se compra todo con dinero y ahora Rafa también se ha vendido al dinero", espetó el ganador en una entrevista concedida en LaSexta.

"El dinero de Arabia Saudí no me va a cambiar la vida. No he firmado un supercontrato. Mi contrato es para promover el tenis", alegó el balear tratando de desmentir que haya sucumbido a los petrodólares.

Nadal ejecuta un saque en un entrenamiento antes del ATP 250 de Brisbane. EFE

Sin embargo, también se mostró receptivo con las críticas recibidas y entendió que se pueda pensar que ahora ha cedido al encanto del dinero: "Claro que entiendo que la gente lo piense. ¿Que hay cosas que al día de hoy hay que mejorar? sin ninguna duda y que es un país que va muy retrasado en muchas cosas. Con lo cual, el país se ha abierto recientemente", añadió.

Un error al comunicarlo

Rafa Nadal admitió que cometió un error de cálculo en la manera de comunicar su enlace con la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Sabiendo que podía generar polémica, no estuvo todo lo atento que debería: "Cuando decidí aceptar el contrato sabía lo que ocurriría. Hicimos un error de comunicación, no estuve demasiado encima y mi equipo de comunicación cometió un error".

Eso sí, insistió el gran campeón de Roland Garros en que acepta esta oferta para sentirse realizado a nivel personal y profesional, y para expandir el tenis en este país: "Lo hago como reto personal y porque va acorde a lo que he hecho toda mi vida sobre cómo el deporte puede cambiar vidas. A mí me proponen liderar un proyecto deportivo de academia y a través de la Federación. Se me transmite que tengo la posibilidad de promover mi deporte".

Además, dejó claro que cree que podrá trabajar con total libertad y que no le impondrán directrices con las que no esté de acuerdo: "Yo creo que voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Después, si eso no ocurre te diré, en la siguiente entrevista dentro de un tiempo, que cometí un error y me he equivocado", insistió.

No han sido además unas horas fáciles para Rafa Nadal porque anunció que tampoco estará en el torneo de Doha. El balear todavía no siente que esté totalmente recuperado de su lesión sufrida en Brisbane así que aplazará su regreso a las canchas durante un tiempo más.

