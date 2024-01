Nadal - Thiem, tenis en directo: última hora de la vuelta de Rafa en el ATP de Brisbane

Muchos tenistas, entre ellos el danés Holger Rune y el británico Andy Murray, han declarado en los últimos días que han visto muy bien a Rafa Nadal en el Centro de Tenis de Queensland esta semana.

"Si preguntas a mis compañeros por cómo me siento no vendrán aquí y dirán: 'Rafa está jugando como un desastre. Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, diré que están jugando muy bien también. No hablaré cosas negativas de los compañeros", señaló el tenista balear restando importancia a los elogios.