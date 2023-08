Koepfer, próximo rival de Alcaraz en el US Open: "Él no es perfecto, sé lo que es jugar ante los mejores"

US OPEN

Dominik Koepfer afronta esta madrugada uno de los partidos más importantes de la temporada. El alemán se enfrenta a Carlos Alcaraz, gran favorito para hacerse con la victoria en el US Open y uno de los mejores jugadores del mundo. Un encuentro donde el teutón busca dar la campanada en tierras estadounidenses.

El alemán ha querido dar su visión sobre la cómo está viviendo todo 'Carlitos' antes de verse las caras con él en la pista Arthur Ashe. Una oportunidad casi única para Koepfer, de a sus 29 años, lograr el que puede ser el triunfo más importante de su carrera tenística. Con un palmarés más bien modesto, ha conseguido levantar el vuelo esta temporada tras sufrir una lesión en el codo.

"Ya había aceptado que mi clasificación era bastante mala. Para entonces ya había perdido suficientes puntos. Pero no era divertido", explicaba a ATP tras haber caído hasta el puesto 200 de la clasificación. "Todo el mundo juega al tenis para jugar estos eventos y en los cuadros principales de Slams y eso es lo más divertido. No es divertido jugar en la Cancha 3 de un Challenger. Es simplemente diferente", añadía.

Tras varios meses de lucha por volver a los mejores, Koepfer ha vuelto a ocupar un hueco relevante tras ganar un Challenger este verano y alcanzar varias semifinales. Por lo tanto, parece haber dejado atrás sus problemas en el codo que le hicieron dar un paso atrás, ya que antes había logrado estar entre los 50 mejores del mundo.

"El trabajo del último año ha dado sus frutos. Vengo de ser el No. 260 y de jugar hace un año la primera ronda de clasificación aquí. Será una situación en la que todos ganan. No tengo nada que perder. Estoy emocionado de enfrentar a Alcaraz", certificó.

Carlos Alcaraz, en rueda de prensa Reuters

Sus palabras hacia Alcaraz

Aparte de mostrarse ilusionado por enfrentarse a Alcaraz, Koepfer dejó unas palabras ciertamente duras hacia al vigente campeón del US Open. El alemán se dirigió hacía como un jugador que "no es perfecto" y le quiso comparar con leyendas de la raqueta como Federer o Djokovic.

"Él no es perfecto. Ningún tenista es perfecto. He jugado contra Novak antes y le gané un set. Jugué con Roger, ya he jugado con esos tipos antes. Es un sentimiento diferente porque es simplemente el nombre lo que te pone un poco más ansioso o nervioso o hace que enfrentarlos sea más especial", refrendaba durante la entrevista Koepfer.

"Pero él también es sólo un jugador de tenis. Él también fallará algunos puntos, como cualquier otro chico. Obviamente, es un poco más rápido que la mayoría de los muchachos. Pero simplemente saldré, me divertiré y haré lo mejor que pueda", añadía en las declaraciones recogidas por ATP.

