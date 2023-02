Carlos Alcaraz regresa con victoria en Buenos Aires: diversión, esfuerzo y saber "cómo gestionarlo"

La temporada arrancó este miércoles para Carlos Alcaraz con una victoria frente al serbio Laslo Djere (nº 57 del mundo) por 6-2, 4-6 y 6-2. El tenista murciano, número 2 del ranking de la ATP, se tuvo que esforzar para lograr el triunfo en a ronda de octavos de final del Argentina Open.

En la pista central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis completa -5.000 espectadores-, Alcaraz tuvo que apelar a su mejor tenis ante un público argentino que lo ovacionó durante dos horas y un minuto que se prolongó el juego.

Tras 103 días de su última presentación oficial en los cuartos de final del Masters 1000 de París, el tenista de 19 años y ex número uno del mundo tuvo altibajos sobre la arcilla de la emblemática pista porteña.

[Alcaraz, 100 días después: "Sabíamos en octubre que el objetivo en 2023 sería recuperar el número 1"]

Con seis títulos en su cosecha personal (2021 en Umag y 2022 en Río de Janeiro, Mastes 1000 de Miami, Barcelona, Masters 1000 de Madrid y US Open), Alcaraz llega a Buenos Aires no sólo con el objetivo de iniciar su actual temporada sino conquistar el certamen argentino.

"La vuelta a la competencia no es fácil. Voy a cada torneo con el objetivo de ganarlo. Mi primer partido del año después de cuatro meses ha sido un gran partido pero lejos de mi nivel habitual. Más allá de los golpes ha habido varios momentos que no he sabido cómo gestionarlo. Y eso te lo da la competición que te ayuda a saber manejarlo de ciertas maneras. El ritmo entre puntos te lo da haber jugado varios partidos y eso es lo que me falta", analizó Alcaraz.

¡Imponiendo el ritmo!



@carlosalcaraz ya gana 6-2 ante Djere en su primer partido del año @ArgentinaOpen | ️: @TennisTV pic.twitter.com/DynkweXec2 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) February 16, 2023

En la primera manga, Alcaraz desplegó todos sus golpes y se adjudicó en 30 minutos el triunfo por un cómodo 6-2. Con molestias musculares de Djere el partido parecía tener un rápido final, pero el nacido en Senta se rehabilitó y ante un errático número dos del mundo se quedó con el segundo set por un ajustado 6-4.

En la tercera manga, y en disputa constante durante todo el partido con el juez principal ecuatoriano Jimmy Pinoargote, el español recuperó la soltura de sus golpes y termino imponiéndose por un 6-2 final para su festejo a puño apretado.

El rival de Carlos Alcaraz en cuartos de final será el también serbio Dusan Lajovic (90), que en la calurosa jornada porteña se impuso ante el local Camilo Ugo Carabelli (127) por 6-3 y 6-1 en una hora y 41 minutos de juego.

"Me he sentido muy bien. He jugado a un buen nivel, pero tengo mucho margen de mejora. La única forma de mejorar es ir jugando partidos. Poco a poco irá mejor. Jugar enfrente de leyendas como Gabriela Sabatini es un orgullo", añadió el murciano tras el partido.

Echaba MUCHO de menos esto! 🥲 Vaya noche y vaya energía me habéis dado ! Dale @ArgentinaOpen! pic.twitter.com/cBNe9esns0 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 16, 2023

El Abierto de Argentina se transformó en el escenario que marcó el regreso a las pistas del español Carlos Alcaraz, actual número dos del mundo, tras la lesión que sufrió en los primeros días del año y que postergó el inicio de su temporada 2023.

El murciano de 19 años, ganador de cinco títulos el año pasado, entre ellos el Abierto de Estados Unidos, llegó a la capital argentina acompañado por Antonio Martínez Cascales, que ejercerá de entrenador tanto en este Open 250 argentino como también en el Río Open, un 500 en el que defenderá el título.

