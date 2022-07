Alcaraz - Sinner, hoy en directo | Final del torneo de Umag, partido de tenis en vivo

Carlos Alcaraz estrenó su condición de número 5 del mundo este jueves contra el eslovaco Norbert Gombos en los octavos de final del torneo ATP 250 de Umag (Croacia). El tenista español regresa al escenario en el que el año pasado ganó su primer título como profesional y se enfrenta a la primera defensa de su carrera.

Se mide a Gombos, quien batió en tres mangas al argentino Federico Delbonis por 6-4, 5-6 y 6-4 para citarse por primera vez en el circuito ATP con Alcaraz. Carlos llega a Umag tras perder la semana pasada ante el italiano Lorenzo Musetti en la final del torneo de Hamburgo (Alemania), pese a lo que esta semana ha ascendido a su mejor posición en el ránking de la ATP.

Carlos Alcaraz, en Hamburgo Reuters

Antes de arrancar el torneo en tierras croatas, Alcaraz atendió a los medios de comunicación para valorar cómo llega al torneo: "Estoy bien, me he recuperado ya del torneo de Hamburgo y estoy preparado para dar lo mejro aquí en Umag, un torneo al que le tengo mucho cariño. Me gusta venir aquí, hay un gran ambiente y también puedo sacar un rato para divertirme, hace dos días probé con la moto de agua".