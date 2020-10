Nikoloz Basilashvili se enfrenta a una condena de tres años de cárcel por violencia familiar

El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili no pasa una de sus mejores etapas como profesional. El jugador, que se ha convertido en el mejor de su país, se encuentra ahora inmerso en graves problemas legales que podrían suponer el fin de su carrera como tenista de primer nivel.

Basilashvili se enfrenta a una condena de hasta tres años de cárcel por violencia familiar. Todo se remonta al pasado 23 de mayor 2020 cuando el jugador fue detenido tras haber golpeado a su exesposa en presencia de sus hijos, menores de edad, después de haber tenido una disputa, según afirma la Fiscalía.

El jugador de 28 años y que ocupa el puesto 34 en el Ranking ATP, fue acusado y tras pagar una fianza de 100.000 laris, unos 30.000 dólares, fue puesto en libertad. Sin embargo, se ha conocido ahora que el juicio contra el jugador comenzará el próximo 3 de noviembre y que sobre él pesa una acusación de violencia familiar que podría tener consecuencias muy graves para él, tanto a nivel personal como a su trayectoria como tenista de máximo nivel.

Su abogada, quien ha informado de la fecha en la que comenzará el juicio, transmite estar "segura de que demostrará su inocencia". Ahora mismo esa es la baza que le queda al jugador para no dar por concluida su carrera deportiva. Además, Irma Chkadua, letrada de Basilashvili, asegura que el proceso puede durar unos seis meses, aunque de momento no supondrá un impedimento para su carrera, más allá de la carga mental.

La propia Chkadua ha transmitido que el jugador viajará próximamente a Francia para seguir con sus compromisos profesionales, aunque no esto no supondrá un receso en el proceso legal que tiene abierto, ya que estará totalmente disponible para participar en audiencias a través de videoconferencias.

Irma está muy tranquila con la defensa que está haciendo del tenista y no tiene ninguna duda, no solo de su inocencia, sino de que conseguirán demostrarla. Además, afirma que las acusaciones realizadas contra su cliente el pasado 23 de mayo "son falsas y no tienen el más mínimo asidero".

Por si esto fuera poco, la abogada segura que tienen imágenes que demuestran la inocencia de Nikoloz, la cuales ya han sido puestas a disposición del Tribunal para que las vea, las juzgue y decida sin son suficientes como para declarar inocente al jugador.

Hasta 3 años de cárcel

Sin embargo, el problema para Basilashvili podría llegar si es declarado culpable, ya que su carrera podía pender de un hilo. La condena que le podría caer iría desde entre 200 y 400 horas de servicios comunitarios, hasta una pena de cárcel que podría oscilar entre 1 y 3 años de prisión, lo que sería un revés importante para su carrera profesional, ya que si pasara algún periodo de tiempo en prisión tendría muy complicado volver al máximo nivel.

Además, todo este problema le está afectando en su rendimiento y en el nivel de su juego, tal y como demuestran sus resultados en la pista. Basilashvili ha jugado seis partidos desde que se retomó la competición y no solo los ha perdido todos, sino que ni siquiera ha podido sumar un set.

