Un desafío mayúsculo y compartido: Carreño y Davidovich, a por los cuartos en el US Open

Davidovich, durante la tercera ronda del US Open ante Norrie. Jason Szenes EFE/EPA

US Open

Es es la historia de dos aspirantes ante dos desafíos tremendos.

Este domingo, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich buscan la clasificación para los cuartos de final del US Open ante un par de rivales tremendos, favoritos al título, de los mejores del mundo: mientras el gijonés se enfrentará en la pista Arthur Ashe a Novak Djokovic, el malagueño se medirá a Alexander Zverev en la Louis Armstrong. Casi nada.

“Obviamente”, se arrancó Carreño, “cuando un jugador ha ganado 26 partidos y no ha perdido ninguno es porque está jugando a un nivel altísimo”, recordó el español sobre Djokovic, que sigue imbatido en 2020. “Nadie ha conseguido ganarle hasta ahora, y habrá que intentar ser el primero. Él es el favorito, pero tendré mis opciones”, aseguró. “Si consigo empezar el partido bien, si consigo hacer mi juego para dominarle y que él no tenga su mejor día... quizás tenga la oportunidad de hacer un buen encuentro, y por qué no llevarme la victoria”.

“Es un jugador muy sólido, tal vez no posea grandes armas, pero cada golpe suyo es muy bueno", dijo Djokovic sobre su rival. “Devuelve muchos pelotas, así que tengo que estar preparado para jugar bastantes intercambios. Va a ser un partido exigente, tanto desde el punto de vista físico como mental”.

Carreño y Djokovic han jugado tres encuentros, y los tres los ganó Djokovic sin demasiados problemas, a excepción de los octavos de final de Montecarlo 2017, que el serbio se llevó en el set decisivo después de un intenso tira y afloja. Ese debe ser el camino a seguir por el español cuando se enfrente de nuevo al número uno, indomable en lo poco que se ha disputado en 2020, a buena distancia de la mayoría de sus oponentes.

Si Carreño tiene un reto sideral, Davidovich le sigue de cerca. A los 21 años, el español disputará por primera vez los octavos de un grande. Será ante Zverev, el número siete mundial. El alemán no es campeón de Grand Slam, ni tan siquiera ha llegado a las semifinales, pero tiene tenis de sobra para lograrlo más pronto que tarde.

“Tengo que hacerle daño al resto”, avisó Davidovich sobre el alemán. “Él es un tenista con un saque muy bueno, por eso es clave estar bien en esa faceta. Voy a tener que estar concentrado, pero sobre todo debo sacar mi mejor potencial, como en los otros días. Lo demás… irá fluyendo”.