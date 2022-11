Colombia intenta subirse a la moda de la Fórmula 1: Domenicali negocia el GP del Caribe en Barranquilla

La Fórmula 1 sigue en plena carrera por convertirse en uno de los deportes más seguidos en todo el planeta. Fútbol, baloncesto... y ya la categoría reina del automovilismo comienza a copar cada vez puestos más altos entre las preferencias de los aficionados. De ahí que los países que quieren unirse a la moda estén creciendo por momentos.

El último, Colombia. Podría parecer un sueño imposible para el país del café por excelencia, pero ya se ha visto a Stefano Domenicali allí. Y esto ha acabado por encender las últimas alarmas. El presidente de la F1 aterrizó en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla el lunes 31 de octubre.

Lo hizo en vuelo privado, pero para la prensa del país no pasó desapercibida su llegada. La llegada de Domenicali a Colombia acabó por hacer estallar los rumores sobre ese posible Gran Premio de la Fórmula 1 allí. El que ya se conoce como el GP del Caribe y que se celebraría en Barranquilla. De hecho, en las redes sociales ya está circulando un vídeo con la presunta propuesta de la FIA.

Entonces es el Caribbean Grand Prix.

Aunque esta no es la primera vez que se habla de que el Mundial de F1 realice una parada en suelo colombiano. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ya se refirió a las negociaciones el pasado mes de septiembre. Que Stefano Domenicali y también un particular séquito llegasen a Colombia esta misma semana no hace más que confirmar que el proyecto va muy en serio.

El Gran Premio del Caribe

El proyecto para que Barranquilla acoja uno de los Grandes Premios de la F1, por el momento, sigue adelante. Algo que demuestra la llegada a Colombia de Stefano Domenicali, además de Federico González Compeán, Director General del GP de México, y los promotores de este último. Precisamente, de confirmarse la nueva parada del Mundial en Colombia, América se apuntaría otra carrera más.

Un salto importante en la comparación con otros continentes como Europa o Asia. Aunque esto no se hará realidad, de llegar a producirse, hasta el año 2024 o el 2025. Al menos eso es lo que se desliza de los primeros pronósticos revelados por los artífices de esta propuesta. El ya mencionado Jaime Pumarejo ha ido dando muchas pistas al respecto.

"El proceso avanza favorablemente, pero falta mucha tela por cortar. Seguimos ahí, es decir, es una posibilidad real, palpable; es un proyecto financieramente sostenible que trae inversiones para la ciudad al ser promovido por el sector privado. Aún no es una realidad, pero estamos en la carrera y esperamos llegar a la meta. No queremos generar falsas expectativas todavía", afirmó el alcalde de Barranquilla.

"El evento son tres días, eso quiere decir que llegarían más de 300 mil personas a ver el espectáculo, pero lo importante es que se estima en un gran premio de esta envergadura que lleguen entre 60 y 110 mil personas del extranjero, por lo que sería el evento de mayor facturación en toda Colombia. Un gran premio de Fórmula 1 factura en tres días 2.5 veces lo que factura Corferias mínimo en todo el año", continuó.

"De llegarse a firmar, podríamos estar hablando que en 2024 o 2025 (se realizaría la carrera en Barranquilla) y se firmaría, ojalá, por 10 años", aseguró un Jaime Pumarejo que destacó que el GP traería al país y a la ciudad "empleo, turismo y reconocimiento". "Nosotros lo que hemos planteado es que el evento tiene que pagarse solo. Los desarrollos inmobiliarios contiguos van a tener unas valorizaciones importantes", añadió.

También dio a conocer que tienen tanto un plan A como un plan B respecto a dos diferentes trazados para este Gran Premio del Caribe: "Se tienen dos trazados semiurbanos identificados y aprobados, un plan A y un plan B. En uno de los trazados el río es el gran protagonista, pero ambos quedan dentro del área metropolitana".

