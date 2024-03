Pol Espargaró: "Veo a Marc Márquez candidato al título de MotoGP este año"

Seguramente, cuando Pol Espargaró (Granollers, 1991) se subió por primera vez a una moto con tan solo 2 años, no imaginaba que su vida podría estar al otro lado del muro. En aquel momento, cuando todavía no sabía ni casi andar, ya llevaba la velocidad y la destreza del pilotaje en su corazón y en su cabeza. Poco después, tras cumplir los 6 años, tomó la salida en su primera carrera.

Sin embargo, la vida es eso que pasa entre decisión y decisión. Pol, campeón del mundo de motociclismo y leyenda consagrada en MotoGP, ha cambiado las dos ruedas por las cámaras, el casco por el micrófono y el mono por el polo de Dazn, donde este año comentará las carreras del Mundial, intentando transmitir su sabiduría y su experiencia a todos los espectadores.

Sin embargo, a pesar de estos cambios del destino y de estas decisiones que van marcando su vida, nunca dejará de ser piloto porque eso es algo con lo que se nace y que se lleva dentro. Esa chispa le sigue corriendo por las venas como lo harán este curso en los circuitos los Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Marc Márquez y compañía.

Del reinado del piloto italiano, campeón en 2022 y 2023, de las opciones del aspirante español y del cambio de aires de la leyenda de Honda que ahora prueba suerte en Ducati con Gresini habla, sin guardarse nada, un Pol Espargaró que recibe a EL ESPAÑOL cargado de emociones y de análisis renovados.

Con los brazos abiertos y con muchas cosas que contar, el siempre piloto y ahora comentarista saca su amable sonrisa y sus ganas de pasarse horas charlando sobre motos para desmenuzar lo que espera del nuevo campeonato del mundo que arranca en unas horas en Qatar. Y con él, lo hará también su nuevo proyecto de vida.

Pol Espargaró en una entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino / EL ESPAÑOL

¿Cómo ves el Mundial este año? ¿Crees que va a ser un todos contra Pecco?

Va a estar interesante porque muchas fábricas están apostando mucho, sobre todo por el tema aerodinámico como hemos visto en la pretemporada, pero yo creo que más que todos contra Pecco va a ser todos contra Ducati, o al menos así lo veo. Las demás fábricas están trabajando mucho, pero sin duda tienen que acortar el hueco que tienen. Esa diferencia que tienen con las Ducati. Pero sí, evidentemente, Pecco es el rival a batir para todos los demás.

¿Crees que Bagnaia es el mejor piloto de la parrilla o cuenta mucho la diferencia que marca la Ducati y esa compenetración que han conseguido entre piloto y moto?

En MotoGP es muy importante ser buen piloto, es evidente, pero también tener la mejor moto. Lo hemos visto en el caso de Marc, que al no estar encima de la mejor moto es prácticamente imposible ganar. Es cierto que luego no es todo estar encima de la mejor moto. Hay muchos que tienen la Ducati, pero no tienen la última Ducati o el apoyo de la fábrica más grande como lo tiene Pecco.

Por lo tanto, esa es una pregunta que podríamos ver si sacamos a Pecco de la ecuación Ducati y le metemos encima de una Honda o de una KTM. Es muy distinto, pero estamos viendo, por ejemplo, cómo le está costando a Marini ahora en la pretemporada. Hizo el récord el año pasado en Qatar y este año estaba muy lejos, de los últimos. Por lo tanto, la moto influye muchísimo. Pero es cierto que dentro de Ducati Pecco controla los tiempos a la perfección.

El año pasado Jorge Martín se quedó muy cerquita de poder conseguir el título. ¿Qué crees que le faltó? ¿Dónde crees que está la clave para ese pequeño pasito que le falta para coger a Pecco?

Pues estar en el equipo de fábrica. Yo sin duda lo creo, porque en un equipo satélite es cierto que tienes mucho soporte y además estás luchando para ganar el Mundial. Pero los colores en rojo sí ganan mejor, ¿no? Y en ese caso también el piloto que estaba encima de una de ellas era italiano. Por lo tanto, lo que hizo Jorge el año pasado fue de admirar en muchos aspectos, no solo porque estuvo luchando durante todo el año, sino porque se enfrentó a una fábrica siendo un equipo satélite.

Además, contra todo el equipo, no solo Jorge, sino mecánicos, electrónicos, ingenieros... Y luego él como piloto, enfrentarse a una fábrica italiana con un piloto italiano... Eso fue algo increíble y realmente yo creo que no se valoró lo que se tendría que haber valorado. Lo que hizo Jorge el año pasado fue espectacular.

¿Crees que este año es el principal aspirante al título de Bagnaia?

Bueno, sin duda. Tenemos que empezar por Pecco, que es el candidato al título porque lo ganó el año pasado y justo después de él está Jorge. Jorge es un piloto que sigue siendo joven, con mucha ambición, mucho talento y a ver si puede controlar un poquito más las carreras largas. Llegar a apurar el tema técnico al máximo para poder ser competitivo también en las carreras del domingo y no solo en las sprints. Pero sin duda Jorge es el candidato número uno a ganar el título y así lo demostró el año pasado y también lo ha hecho en la pretemporada donde rodó muy rápido.

La gran noticia del año, evidentemente, es el cambio de Marc. Tú conoces bien cómo es Honda por dentro. ¿Crees que acierta con el cambio? ¿Crees que era el momento o que quizás tuvo que dar el paso antes?

Siempre es arriesgado hacer un cambio de fábrica. Y lo digo por experiencia, porque los cambios de moto, por muy buena que sea la moto que cojas o muy mala la que dejas, son difíciles. Llegas a un sitio nuevo y es casi volver a empezar. Además, en Ducati, que es la mejor moto, también hay pilotos que ya tienen mucha experiencia sobre ella. Por lo tanto, tienes que enfrentarte a tus compañeros de equipo, ellos son tus primeros rivales y tienes que medirte con pilotos que llevan muchos años donde tú acabas de llegar.

Hemos generado unas expectativas muy altas con Marc, yo el primero, pero estoy convencido de que va a estar delante.

Además, con las expectativas tan altas que hemos generado todos, yo el primero porque es un piloto muy bueno en una de las mejores motos de la parrilla. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa. Le costará. Quizás le va a costar un poquito más las primeras carreras, hasta llegar a Europa y la adaptación a los fines de semana tan complejos, con una moto completamente nueva. Pero a la que lleguemos a Europa yo estoy convencido de que Marc va a estar sin duda ahí delante.

¿Qué esperas de él este año en cuanto a resultados? ¿Dónde crees que puede estar una horquilla razonable para él?

Sin duda de los cinco primeros. Y yo creo que va a estar de los tres primeros, pero de eso van a depender las primeras carreras, lo rápido que va a ser en adaptarse a la categoría, al nuevo formato de carreras que empezamos el año pasado con carreras sábado y domingo, lo rápido que sea capaz de adaptarse a esas pruebas al sprint y a las carreras largas.

Sobre todo le van a costar esas dos, tres o cuatro primeras carreras. Si es capaz de no estar muy lejos en estas primeras pruebas de Jorge y Pecco... Cuidado. Ellos parece que en la pretemporada han tenido las cosas muy claras, pero yo creo que en la segunda parte de la temporada Marc va a ser el piloto clave.

¿Le ves en el futuro aspirando al título? ¿Y ves en el horizonte una unión con Pecco en la primera moto de Ducati?

Bueno, que lo veo candidato al título sin duda. Este año ya. No tengo ninguna duda de que va a estar, al menos, molestando. Y va a ser la mosca que va a tener Ducati por ahí en la fábrica, igual que estuvo el año pasado Martín. Yo creo que en el equipo Gresini van a estar ahí, incluso Álex también, que lo ha hecho muy bien en esta pretemporada.

Ha sido muy, muy rápido. Ya tiene la experiencia para estar ahí delante. Yo creo que van a estar ahí peleando para luchar por el título. La duda es cuánto van a tardar y cómo de rápidos van a ser en tener la moto a punto y encontrar ese set up perfecto tanto para las sprints como para las carreras largas.

Pasamos a otro equipo que también te toca un poquito de cerca como es Aprilia. ¿Qué esperas de este año en el que han apostado por una moto muy aerodinámica? ¿Qué te ha comentado Aleix? Él decía que el objetivo es alcanzar ese Top3 e intentar pelear por victorias.

Pues sin duda yo creo que ha sido la sorpresa que ha tenido esta pretemporada. De todas las fábricas, la que creo que ha hecho un cambio más drástico, al menos visualmente y aerodinámicamente, ha sido Aprilia. Todas las fábricas están trabajando muchísimo y todas están intentando aportar al máximo aerodinámicamente, porque es el nuevo tópico, es lo que hace a las motos frenar antes, acelerar antes, girar mejor...

Pol Espargaró durante una entrevista con EL ESPAÑOL Cristina Villarino / EL ESPAÑOL

Pero Aprilia yo creo que ha sido la moto que ha dado un paso más grande, no solo en vuelta rápida. Tanto en Malasia como en Qatar han mejorado también en ritmo de carrera, tanto en sprint como en tanda larga. Creo que si alguien ha dado un paso más grande o se ha acercado más a Ducati ha sido la otra marca italiana. Este año va a estar muy interesante de ver.

¿Cómo ves tú estos avances tecnológicos, sobre todo en la aerodinámica, que están teniendo las motos últimamente? Marc criticaba recientemente, o analizaba un poco de forma negativa, que MotoGP se parece cada vez más a la Fórmula 1 en ese sentido.

Ya, yo le entiendo. Desde el punto de vista del piloto quizás muchas veces es frustrante porque antes donde no llegaba la moto podía llegar el piloto y así sacar un poquito más de extra. Pero ahora las motos son tan perfectas y la aerodinámica hace que las motos sean tan completas que es muy difícil que el piloto saque algo de diferencia. Es cierto que vemos que dentro de las fábricas siempre hay un piloto más rápido que el otro, por lo tanto, el piloto sigue teniendo un input muy grande, yo creo que mucho más grande que la Fórmula 1, pero aún así la aerodinámica está haciendo que las motos sean perfectas en todos los sectores.

Ahora el tópico principal en MotoGP es la aerodinámica, es inevitable que cada vez nos parezcamos más a la Fórmula 1.

Antes quizás lo que más se cambiaba eran chasis, basculantes, motor... Pero ahora el tópico principal es la aerodinámica. La aerodinámica es capaz de hacer que una moto frene antes, acelere antes, que llegue con más velocidad punta, que la moto gire, que el paso por curva sea más rápido o más lento. Por ejemplo, un piloto que no está bien físicamente no puede hacer girar tanto la moto con el cuerpo. Pues gracias a la aerodinámica, la moto puede hacer ese paso ahora por él, así que es muy difícil ver muchas veces qué parte está haciendo el piloto y qué parte está haciendo la moto. Y cuanto más nos adentramos en este mundo, quizás más vamos a asemejarnos un poquito más a la Fórmula 1. Pero es una evolución que es inevitable y todas las fábricas están intentando sacar el máximo y ese máximo te lleva a ser los mejores.

Ahora te pregunto ahora por otro piloto español que llega a la categoría como es Pedro Acosta. ¿Cómo le estás viendo y cómo crees que va a ser su salto? ¿Qué consejos le darías?

Bueno, consejos pocos porque justamente estuve haciendo el test con él en el shake down en Malasia y es un piloto rápido que se ha adaptado muy bien a la categoría. Yo creo que debemos todos, el entorno y la prensa española también, ser un poquito cautos y no echarle encima demasiada presión porque es un piloto que es muy joven, con muy poca experiencia, ya no solo en MotoGP, sino en el mundo del motor en general.

Sus pasos han sido muy rápidos y ha quemado etapas muy rápido, cosa que es algo impropio de un piloto tan joven. Y a mí lo que me sorprende es la madurez que tiene para afrontar los cambios de esa manera, el ser capaz de adaptarse a la categoría o las categorías de una forma tan rápida. Y sobre todo a la MotoGP en este caso, que lleva muchísimos gadgets, no solo de electrónica, sino de bajar la rueda delantera, la rueda trasera... Y eso hace que la moto sea muy difícil de entender y él lo que hace es entender las cosas muy rápido, de una forma muy madura a pesar de la edad que tiene.

Es que sigue siendo muy joven, así que yo le dejaría un poquito de espacio para que él pueda libremente experimentar la categoría este año, o al menos las primeras carreras, sin mucha presión. Pero sin duda yo creo que es un talento que va a tener España en los próximos años. Va a ser increíble.

Para terminar te pregunto por ti. ¿Cómo valoras esta nueva etapa en Dazn? Cambias las dos ruedas por los micrófonos, el estar día a día en los circuitos, el estar con tu gente que son los pilotos... ¿Cómo afrontas esta experiencia?

Pues muy bien. Quizás cuando tomé esa decisión de dar un paso atrás y centrarme en el equipo de pruebas y hacer que la moto fuera mejor, pero desde otro prisma, lo que me faltaba era eso, estar en las carreras, sentir el ambiente, la gente, lo que está pasando, hablar con los pilotos, poder echar una mano a mi equipo... De este modo, formando parte del equipo de Dazn, intentaré aportar lo máximo a la gente que está en casa.

Cada vez las motos son más complejas, llevan más gadgets y más sistemas electrónicos, paquetes aerodinámicos distintos y eso muchas veces es muy difícil de entender desde casa y lo que voy a intentar es estar en las carreras, intentar simplificar todo eso. Hay gente que lo entiende porque le gustan mucho las motos y quizás no necesita de mi explicación porque ya lo comprende. Pero las personas que no son tan aficionadas a las motos y que les gustan otros deportes, pero que quieren adentrarse en el mundo del motociclismo e intentar entender también las motos, puedan aprender con mi experiencia. Y creo que es el primer punto, el entender algo para poder aficionarse. Así que ese va a ser mi papel.