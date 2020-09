Hamilton se lleva la pole y Carlos Sainz saldrá tercero en el GP de Italia

El británico Lewis Hamilton, líder del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia tras conseguir la pole en la jornada de este sábado. Este octavo del certamen, que se disputa en el circuito de Monza, contará también con el español Carlos Sainz (McLaren) en tercera posición y al mexicano Sergio Pérez (Racing Point) en segunda. Un gran logro para este último después de haber pasado días complicados al contagiarse de la Covid-19.

Hamilton, séxtuple campeón del mundo, elevó a 94 su propio récord histórico de 'poles' en Fórmula Uno, al cubrir los 5.793 metros del legendario circuito lombardo con nueva plusmarca de la pista: en un minuto, 18 segundos y 887 milésimas, 69 menos que su compañero finés Valtteri Bottas. Sainz, a ocho décimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, al lado de 'Checo' Pérez, que se quedó a 833 milésimas del inglés y arrancará cuarto en Monza.

El madrileño, que había marcado el tercer tiempo tanto en la primera ronda (Q1) como en la segunda (Q2) confirmó su sensacional actuación en el definitivo acto reservado a los mejores diez, en el que volvió a marcar el tercer trono. 'Checo' hizo lo propio un puesto por detrás: cuarto en las dos primeras rondas, mantuvo esa posición en el último intento del día.

Hamilton se prepara durante el GP de Italia

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá quinto, desde la tercera fila, al lado del inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren. El australiano Daniel Ricciardo (Renault), séptimo, lo hará desde la cuarta, al lado del canadiense Lance Stroll, el compañero de 'Checo'. El tailandés Alex Albon (Red Bull), que acabó noveno la calificación, y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) lo harán desde la quinta.

Los Ferrari quedaron eliminados antes de tiempo. El alemán Sebastian Vettel cayó en la primera ronda (Q1) y saldrá decimoséptimo; su compañero Charles Leclerc quedó eliminado en la segunda (Q2) y arrancara decimotercero.

Sainz cumple objetivos

El piloto español, cuyo Mundial está quedando lastrado por la mala suerte o los fallos de su equipo, se mostró contento por el resultado obtenido. "Me sentí fuerte desde el principio, desde la Q1, y siempre he ido intentado mejorar porque el '19,6' (un minuto, diecinueve segundos y seis décimas) del principio creo que me hubiera dejado quinto", explicó Sainz en la entrevista oficial de la FIA en la zona de meta.

"Al final en la primera de las 'Lesmos' casi pierdo el control del coche", ha explicado al término de la clasificación. "Me llevé un buen susto ahí, pero por fortuna todo salió bien", manifestó Sainz. Esta posición en el mítico circuito italiano iguala su mejor puesto en parrilla y que había logrado anteriormente en la primera carrera del año. El Gran Premio de Austria y este GP de Italia ya son los circuitos donde mejores números ha obtenido en la clasificación.

Así, Sainz encara con mayor optimismo las próximas carreras y deja atrás las dudas que se han lanzado contra él por su fichaje por Ferrari. "Lo único que puedo decir, lo que me pone nervioso, son los 30 puntos que he perdido este año. Por lo que estoy preocupado y disgustado es por cómo va esta primera mitad de temporada, las cosas no acaban de salir", aseguró hace unos días.

[Más información - Carlos Sainz: "Espero que Barcelona haya sido un punto de inflexión"].