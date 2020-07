Fernando Alonso ficha por Renault: vuelve a la F1 y firma por tres temporadas

Fernando Alonso ha cumplido su promesa. En 2018 se despidió de la Fórmula 1 con un "hasta pronto" y no un "adiós". Poco más de un año y medio después y tras haber logrado algunos de sus grandes objetivos marcados en rojo como conquistar su segundo título de las 24 Horas de Le Mans, el título Mundial de Resistencia o la participación en el Rally Dakar.

Tras muchos rumores y un mercado de fichajes en la Fórmula 1 loco, Fernando Alonso ha llegado a un acuerdo para ocupar el puesto de Daniel Ricciardo en Renault a partir de 2021. El contrato del asturiano con la escudería francesa se prolongará por tres temporadas y será la tercera vez que ambos crucen sus caminos en la Fórmula 1.

Renault ha depositado toda la confianza posible en Fernando Alonso con la esperanza de que su experiencia pueda ser clave de cara a 2022, año en el que el nuevo reglamento técnico en la Fórmula 1 igualará la competitividad entre las escuderías.

El anuncio oficial del fichaje se hará este miércoles a las 13.00 en una rueda de prensa virtual que está organizando la escudería gala.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso se abrazan tras la última carrera del asturiano en Fórmula 1 en 2018 EFE

Alonso cede a las prisas

Que Fernando Alonso quería volver a la Fórmula 1 y que Renault quería al asturiano para su nuevo proyecto de cara a 2022 era obvio aunque ambas partes han tratado de negarlo y ocultarlo en las últimas semanas. La rumorología llegó a asegurar que el piloto español podría ocupar el asiento de Ricciardo esta misma temporada debido a que en Enstone (sede de Renault) no había sentado demasiado bien la decisión del australiano de abandonar el barco a las primeras de cambio tras la oferta de McLaren.

A pesar del anuncio, Fernando Alonso seguirá centrado en las 500 Millas de Indianápolis que se celebrarán el próximo 23 de agosto tras haber tenido que ser retrasadas por la pandemia del Covid-19. La cita de la IndyCar era la única prueba en el calendario del asturiano para este 2020 junto con la disputa del Rally Dakar. Una vez acabe su participación con el equipo Arrow McLaren SP en Indianápolis, Alonso comenzará su carrera de fondo para preparar su regreso a la F1.

Brazos abiertos

Renault recibirá con honores al último piloto que ha logrado un título mundial con uno de sus coches. Fernando Alonso y Renault firmaron una época dorada entre 2005 y 2006 logrando la consecución de dos títulos mundiales de F1 que además supusieron el fin de la era de Michael Schumacher y Ferrari.

La nueva estructura de Renault ha cambiado mucho con respecto a la de aquellos años pero desde Cyril Abiteboul, jefe del equipo, hasta Esteban Ocon, el futuro compañero de box del asturiano, se han desecho en elogios hacia él en los últimos días.

Esteban Ocon y Fernando Alonso intercambian cascos Instagram (estebanocon)

"Me lo preguntan mucho y siempre respondo honestamente, aunque mi elección personal no tiene nada que ver con lo que suceda al final. Tengo una buena relación con Fernando, tengo su casco y de hecho es el único con el que he intercambiado un casco", apunta el piloto francés la semana pasada.

Ocon considera como mayor prueba del éxito de Fernando su lucha con Michael Schumacher: "Él es el que luchó contra Michael y dio mucho a este deporte. No sé si se va a unir a nosotros o no, pero definitivamente si pudiera venir de vuelta a Renault yo estaría muy feliz".

Dos españoles en la Fórmula 1

La llegada de Fernando Alonso a Renault hace crecer de nuevo la representación española en la competición reina del automovilismo mundial. En las dos últimas temporadas Carlos Sainz ha sido el único español en la parrilla pero desde 2021 volverán a coincidir.

Además, la presencia española no sólo crecerá en número sino en expectativas. La próxima temporada Carlos Sainz llegará a Ferrari y contará con claras opciones de luchar por los puestos de cabeza junto al equipo de Maranello. Ese mismo año es difícil imaginar que Alonso pueda estar en posiciones similares aunque, después de los visto en el primer Gran Premio de la temporada 2020 en Austria, la parrilla parece más apretada que en los últimos tiempos y todo puede pasar.

La gran esperanza para el motor español debe llegar en 2022. Con el cambio de reglamento técnico que transformará los monoplazas por completo, igualará las opciones de cada equipo, a través por ejemplo de la limitación de presupuestos, Ferrari y Renault tendrán la oportunidad de romper el monopolio de Mercedes en las últimas temporadas desde la entrada de la llamada "Era híbrida" de la Fórmula 1.

