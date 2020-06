Carlos Sainz revela cómo fueron las negociaciones con Ferrari

Una de las grandes noticias dentro del mundo del deporte en lo que va de 2020 es la confirmación del fichaje de Carlos Sainz Jr. por Ferrari. Sobre este impactante movimiento en la Fórmula 1, de cara a 2021, ha hablado el padre del piloto durante una entrevista con Jugones.

Carlos Sainz, recién galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, ha revelado que él se encargó de negociar el fichaje de su hijo por la escudería italiana. "Han sido meses complicados porque siempre hay tensión en esas negociaciones. Las he llevado muy en primera persona", ha apuntado el vigente campeón del Rally Dakar.

El piloto, bicampeón del mundo de rallies, ha explicado lo más complicado de las negociaciones: "No puedes coger un avión y tener una reunión cara a cara, las reuniones por teleconferencia no es lo que más me gusta".

ENTREVISTA #JUGONES @CSainz_oficial nos desvela los secretos de la NEGOCIACIÓN DE SU HIJO con FERRARI: “HUBO TENSIÓN” pic.twitter.com/2bM0sBP8so — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2020

"Ferrari es una garantía de estar luchando por los puestos de cabeza. El tiene mucha ilusión, pero primero que que hacer un año espectacular en McLaren", ha sentenciado un Carlos Sainz que está muy orgulloso de la carrera que está haciendo su hijo y que ve como todos los sacrificios merecen la pena tras su fichaje por la escudería italiana.

Tensión y claridad

El triple campeón del Rally Dakar ha explicado que hubo tensión en las negociaciones, algo que siempre existe cuando algo 'tan gordo' está entre manos. Pero su hijo ya explicó después de revelarse la noticia que también había existido mucha claridad con su actual equipo.

"En el momento en que sentí que había un interés de Ferrari en contratarme para el 2021, fui directamente a Zak. Su reacción fue: 'Bien, te dejaremos hablar con Ferrari, mantente en contacto para ver cómo se desarrolla todo'", reveló en su día Carlos Sainz Jr..

"La clave de este proceso ha sido la claridad y la apertura de todas las partes involucradas para que se lleve a cabo. Eso me hace sentir increíblemente orgulloso y la forma en que todo ha sido manejado me hace sentir muy feliz y muy agradecido a Zak y su equipo", añadió entonces el piloto de F1.

Deseo con Ferrari

Carlos Sainz Jr. explicó que tratará de "construir algo especial con Ferrari", al igual que lo ha hecho durante estos últimos años con McLaren. "El año que viene, cuando forme parte de Ferrari, nada me haría más feliz que ver a McLaren de nuevo en lo alto de un podio de Fórmula 1. Como fan de la Fórmula 1, como fan de McLaren ahora, me encantaría ver a McLaren de vuelta en la cima", afirmó el madrileño.

Carlos Sainz Jr. EFE

El Gran Circo vuelve después de la crisis del coronavirus, lo hace con una temporada exprés después de que se suspendiese el curso justo antes del momento en el que hubiese tenido lugar la primera carrera del año. El piloto de McLaren tiene muy claro su ojetivo: "Tengo ganas de despedirme de McLaren de la mejor manera posible. Así que voy a dar lo mejor de mí este año de la misma manera que lo hice el año pasado".

