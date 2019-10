Fernando Alonso deshoja la margarita: el Dakar y la Indy500 antes de volver a la Fórmula 1 en 2021

A falta de dos meses para que arranque el 2020, Fernando Alonso comienza a explicar su agenda de cara a la próxima temporada. Su vuelta a la Fórmula 1 parece descartada para este año a pesar de todos los rumores que han aparecido en los últimos meses sobre su posible fichaje por Ferrari o incluso Red Bull.

El asturiano lleva varios meses centrado en su participación en el Rally Dakar que dará comienzo el próximo 5 de enero en Arabia Saudí. La primera participación de Fernando Alonso en la prueba de rallies más dura del mundo ha centrado todos los focos en los últimos tiempos. Sus múltiples test con el Toyota Hilux, su participación en el Rally de Marruecos y en la Lichtenburg 400 han sido seguidas con una atención mediática sorprendente para este tipo de citas.

La llegada de Alonso a los raids no parece haber sido un cambio en su carrera, más bien un paréntesis. El piloto español ha reconocido que no se ve corriendo en el Mundial WRC de rallies aunque el reto del Dakar le emociona. "Me gustaría acabar. Suena fácil pero el 60% de los coches no acaban. De cada diez solo cuatro llegan a meta, ser uno de esos cuatro sería estupendo para vivir toda la experiencia. Eso depende también un poco de la suerte", expresó el asturiano sobre sus objetivos en la prueba que se disputará sobre el desierto de Arabia Saudí.

Toyota presenta a Fernando Alonso como uno de sus pilotos para el Dakar 2020

McLaren, a un lado

A lo largo de esta temporada lejos de la Fórmula 1, Fernando Alonso ha acudido a varios Grandes Premios de F1 como embajador de la escudería británica, cargo que regenta desde el pasado GP de Abu Dhabi, el último en el que compitió. Aunque se esperaba su presencia en el Circuito de las Américas para el GP de Estados Unidos, el asturiano ha tenido que declinar la invitación.

Fernando Alonso ha cambiado el trazado estadounidense por el desierto saudí. Junto con Toyota disputará su primera prueba en el país que acogerá la próxima edición del Dakar. Competir en el Ula Rally es la única manera que la escudería nipona ha encontrado para que el piloto español se ponga a prueba en Arabia Saudí. La organización del Dakar no permite hacer test a ningún equipo en el país de Oriente Medio pero sí permite competir en carreras oficiales.

A pesar de haberles dejado de lado, la relación entre McLaren y Fernando Alonso no parece haber sufrido ningún resentimiento. Se espera que el asturiano acompañe al equipo en el último Gran Premio de la temporada en Abu Dhabi.

Fernando Alonso conquista las 24 Horas de Le Mans 2019 EFE

La Triple Corona

Dejar la Fórmula 1 fue una decisión complicada para Alonso, pero tras ella estaba el sueño de convertirse en uno de los mejores pilotos de la historia. Los éxitos en el WEC sus aventuras americanas en la Indy y ahora su participación en el Dakar le han ayudado a ser "más querido y respetado", según explica él mismo en una entrevista de la revista GQ.

"No solo fuera del mundo del motor, dentro también. Noto que cuando voy a un paddock o me encuentro a cualquier jefe de equipo, me respeta por lo que he hecho en F1, pero me tiene una consideración más alta por lo que he hecho fuera de ella", afirma Fernando Alonso y que explica que "si hubiera ganado cuatro o cinco mundiales de Fórmula 1 se me seguiría respetando mucho por eso, pero no al nivel de ahora".

Alonso tiene su futuro claro. El Dakar es su única preocupación hasta que la prueba acabe el 17 de enero en Arabia Saudí y tras ella, el asturiano tiene claro lo que quiere hacer. "Creo que después de Dakar quiero preparar la Indy500 nuevamente con una buena preparación y veamos 2021", dejando abierta su vuelta al Gran Circo para 2021 al igual que ha hecho en otras declaraciones en los últimos meses.

Aunque no ha dado ninguna pista sobre si repetirá su participación en las 500 Millas de Indianápolis de la mano de McLaren, todo hace pensar que será así. La escudería de Woking desarrollará el programa completo en la temporada 2020 de la IndyCar, algo clave para que no se repitan los errores de la temporada pasada y que ayudará a la puesta a punto del coche y de todo el equipo. Además, los británicos cuentan con la ayuda del equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsports (Arrow SPM) y del motorista Chevrolet, una base mucho mejor que la del año pasado.

Pato O'Ward y Oliver Askew, pilotos de Arrow McLaren SP en la IndyCar 2020 MCLAREN

Arrow McLaren SP, nombre con el que la escudería británica disputará la temporada de la IndyCar, anunció este miércoles su alineación de pilotos para la 2020. El campeón de Indy Lights 2018, Pato O'Ward, y el campeón de Indy Lights de 2019, Oliver Askew, pilotaran los dos monoplazas de los de Woking. Con este anuncio, McLaren se reserva la opción de poner un tercer coche en pista si Fernando Alonso disputa con ellos las 500 Millas de Indianápolis.