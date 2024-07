Luis de la Fuente conquista a la afición: de recibir gritos de "calvo, calvo" en la Nations a ser vitoreado en la Eurocopa

Hace poco más de un año (junio de 2023), durante la celebración del título de la UEFA Nations League 2023, la afición española protagonizó algunos momentos vergonzosos que quedaron grabados en la memoria colectiva.

El WiZink Center de Madrid se llenó de aficionados para festejar el primer título de la selección española en esta competición. Sin embargo, hubo dos incidentes lamentables que marcaron la jornada: los gritos de "Puta Barça" cuando Gavi tomó la palabra y los cánticos de "calvo, calvo" dirigidos al seleccionador Luis de la Fuente.

Todos los jugadores del equipo tomaron turnos para hablar ante la afición. Sin embargo, cuando le llegó el turno a Luis de la Fuente, antes de que pudiera decir una palabra, un grupo de hinchas comenzó a gritar "calvo, calvo".

La reacción del seleccionador fue de sorpresa y desconcierto, quedando inmóvil en el escenario sin saber cómo reaccionar, como se puede ver en el vídeo del evento. Gavi también vivió un momento incómodo similar cuando fue abucheado con gritos de "Puta Barça".

Estos incidentes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, siendo condenados por muchos seguidores de la selección española. Hubo quienes culparon al hecho de celebrar el título en Madrid como el motivo principal de estos desagradables episodios.

A pesar de estos incidentes, la celebración continuó con un gran ambiente, con jugadores como Jordi Alba y Joselu siendo muy aclamados por la afición.

La respuesta

Tras el evento, Luis de la Fuente expresó su malestar por lo sucedido. En una entrevista con Radio Marca, el seleccionador calificó los cánticos de "calvo, calvo" como "criticables y denunciables".

De la Fuente explicó que "detrás de todos los altavoces no se escuchaba bien", y añadió: "A mí esas cosas me molestan. La mala educación y las faltas de respeto me molestan. Eran 20 energúmenos que molestaron. Siempre pasa en estos sitios, que algunos pocos molestan y el resto callan. Había un ambiente mágico, pero esto es criticable y denunciable. ¿Qué hubiera pasado si alguien hubiera gritado 'negro, negro, negro'?".

Los jugadores de la selección española, manteando a Luis de la Fuente EFE

El seleccionador, que había llegado cuestionado a la final four de la Nations League, también abordó las críticas que había recibido: "Acepto bien la crítica. No es ninguna pose. A veces tocará decir que soy un crack y otras no. Esto es una montaña rusa y lo que toca", reconoció.

Pese a todo, De la Fuente mantuvo su confianza en el equipo y en el trabajo realizado: "Estaba convencido de que íbamos a hacer un gran torneo. Quiero poner en valor el trabajo, la honestidad... imposible que saliera mejor. Con ese grupo de trabajadores, mi cuerpo técnico y todos los que colaboran... yo estaba muy tranquilo. Cuando sales al ruedo sabes que te la juegas y que te puede coger el toro. Si me llega a pillar, a la enfermería y luego a salir otra vez".

Luis de la Fuente en la fiesta de la Eurocopa en Madrid Reuters

La redención en la Euro

Un año después, durante la celebración de la Eurocopa 2024, la relación entre la afición y Luis de la Fuente ha cambiado significativamente. En esta ocasión, el técnico fue ovacionado una y otra vez durante toda la celebración. Incluso fue coreado cuando se arrancó a cantar una canción de Julio Iglesias, mostrando una conexión renovada y fortalecida con los seguidores de la selección española.

"Es un orgullo dirigir a este grupo de futbolistas y personas"



💪 Unidos somos más fuertes



- DON LUIS DE LA FUENTE -#C4MPEONES | #VamosEspaña pic.twitter.com/aLwVkC4bqb — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 15, 2024

La unión entre Selección y afición se ha visto reflejada durante toda la fiesta en Madrid este lunes 15 de julio. "Es un orgullo para mí poder dirigir a un grupo de jugadores y personas como estos extraordinarios futbolistas. Es un orgullo contar con una generación con sacrificio, compañerismo, generosidad, talento, categoría, trabajo... Un ejemplo para este país. Tenemos que seguir así, juntos somos más fuertes. ¡¡Viva España!!", afirmaba de la Fuente cuando cogió el micrófono durante la fiesta y, esta vez sí pudo hablar.

El viaje de Luis de la Fuente, desde ser objeto de burla hasta convertirse en un ídolo ovacionado, demuestra su resiliencia y la capacidad del fútbol para unir y sanar. La Eurocopa 2024 no solo trajo otro trofeo para España, sino también una oportunidad para redimir viejas heridas y celebrar como una verdadera familia futbolística.