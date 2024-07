Críticas a Pedro Rocha, el presidente imputado y a punto de ser sancionado, por bajar la copa del avión

La selección española ha superado todo tipo de obstáculos en su carrera hasta la consecución de la Eurocopa. Por un lado deportivos, al vencer a los mejores combinados del Viejo Continente, y por otro lado, institucionales.

Con Pedro Rocha en el epicentro de un huracán que sacude a la Federación de manera periódica desde hace un año. Los zarandeos, sin embargo, no traspasaron las puertas del campamento base de la Selección establecido en Donaueschingen durante la Eurocopa.

Rocha no hizo acto de presencia, fue su vicepresidente, Alejandro Morales Mansito, el acompañante de la expedición española en los partidos. Una vez precintado el título continental, el nulo saber estar de Pedro Rocha le ha vuelto a situar en el epicentro del torbellino.

Una vez aterrizado el avión de la Selección en la capital española, el presidente de la Federación cruzó la puerta, trofeo en mano, junto a Luis de la Fuente y Álvaro Morata, seleccionador y capitán nacional. La secuencia no quedó ahí, Rocha bajó las escaleras portando la copa y dejando una imagen que contrasta con las vistas durante las celebraciones de otros grandes títulos.

"Que rápido nos hemos olvidado de que el anterior presidente de la Federación, Luis Rubiales, y el actual, Pedro Rocha, están investigados por la justicia por el asunto de la Supercopa", critica un usuario de la red social 'X'.

Rocha ha ido ganando protagonismo con el avance del torneo. No acudió al cuartel general de Donaueschingen, pero se sentaba en primera fila del autobús junto a Luis de la Fuente, se dejaba ver en el césped junto a los jugadores e incluso multiplicó sus apariciones ante la prensa de la que huía hasta hace bien poco.

Otro usuario fue más allá. "Ver bajar la Copa de Europa, en las manos de un impresentable como es Pedro Rocha, presidente de la Federación, me ha producido... Entre asco y más asco. El tío le quita la Copa al capi, al entrenador y baja la escalera del avión... A ver si se cargan ya a este lamentable personaje", expresa en su perfil de la red social "X".

Su imagen bajando del avión mientras portaba el trofeo ha sido el último gesto de protagonismo de un presidente que está imputado y esta semana podría quedar inhabilitado durante seis años si se consuma la propuesta del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

Motivos de la imputación

Según la resolución, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, la instructora del TAD solicita una sanción de seis años. Dos por el cese de Andreu Camps como secretario general, otros dos años por la rescisión del contrato con GC Legal y otros dos años más por la personación de la Federación como acusación particular en el 'caso Supercopa'.

La propuesta de inhabilitación le impediría ocupar cargos en cualquier ente federativo durante los seis años de sanción. La presente propuesta de resolución será notificada a Pedro Rocha, que cuenta con un plazo de diez días para proceder al examen del expediente, formular alegaciones y presentar documentos e informaciones que se estimen pertinentes.

Rocha había logrado el apoyo de Tebas para continuar en la Federación. El presidente de LaLiga había bendecido su continuidad en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a pesar de su imputación en el 'caso Supercopa' y de haberle definido como un "florero". No obstante, si el río sigue el cauce habitual en este tipo de situaciones, Rocha no será presidente y no tendrá la posibilidad de presentarse a las elecciones de la Federación que tendrán lugar en septiembre.