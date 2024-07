Por qué Morata da las gracias a Iniesta y Bojan Krkic por la Eurocopa: "Si no hubiera sido por ellos..."

Álvaro Morata ha sorprendido a todos durante la celebración de la Eurocopa 2024 al agradecer a Andrés Iniesta y Bojan Krkic el apoyo que le han brindado para poder jugar esta competición.

Tras la victoria de España ante Inglaterra por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín, el delantero expresó su gratitud de manera emotiva: "Me gustaría mandarle un mensaje a Andrés Iniesta. Si no fuera por él y por Bojan, no hubiera jugado esta Eurocopa. Por mi mujer, mis hijos, mis padres y también Andrés y Bojan", destacó Morata.

El mensaje de Morata está relacionado con una campaña sobre la salud mental en el deporte que han grabado los tres recientemente y es un recordatorio de que incluso los deportistas de élite enfrentan desafíos personales profundos.

En medio de la euforia por el título europeo, Morata reconoció que el apoyo de Iniesta y Bojan fue crucial para su participación en el torneo. Los tres cargan a sus espaldas historias personales duras de depresión durante sus carreras futbolísticas.

Iniesta, luchando contra la oscuridad

La historia de Andrés Iniesta es pública, pero quizás hoy en día aún sorprenda a muchos. En el caso del exfutbolista del FC Barcelona hay que remontarse al año del triplete culé.

Por aquel entonces, el club blaugrana comenzaba la etapa más gloriosa de su historia. Un equipo de ensueño con, tal vez, la mejor generación de futbolistas que han pasado por La Masía. Entre ellos destacaba el de Fuentealbilla, quien tuvo que lidiar con la depresión por la exigencia de aquella época, a lo que se unió el fallecimiento de su amigo Dani Jarque.

Iniesta, junto a Messi y Xavi con las seis copas del Sextete.

Iniesta reconocía entonces que "deseaba que llegase la noche" para poder tomarse una pastilla. El futbolista contó en el pódcast The Wild Project que estuvo un tiempo "en tratamiento con la psicóloga".

"Siempre me acordaré de las ganas que tenía de ir a la consulta, por lo que llegaba hasta quince minutos antes. Me he llegado a encontrar muy mal. Necesitaba algo para salir de la situación en la que estaba", confesaba el exinternacional español.

"A las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida y piensas en situaciones extremas", afirmaba sobre uno de los capítulos más complicados de su vida.

Bojan, un compañero inesperado

Bojan Krkic, que en sus comienzos en el FC Barcelona recibió la presión de ser considerado un 'nuevo Messi' vio su prometedora carrera interrumpida por la ansiedad. El joven talento, que había roto varios récords de precocidad, empezó a sufrir ataques de ansiedad que impactaron su rendimiento y lo obligaron a renunciar a la selección española en 2008, a las puertas de la era dorada de España.

En una entrevista en el pódcast The Wild Project, Bojan explicó cómo la ansiedad comenzó a afectar su vida durante una temporada. A pesar de mantener su lucha en secreto frente a sus compañeros y el entrenador, el problema se agravó cuando fue convocado por la Selección para un amistoso contra Francia.

A pesar del apoyo de sus padres, que lo alentaron a intentarlo, Bojan experimentaba síntomas constantes como mareos, dolores de cabeza y problemas de visión. Durante su estancia con el combinado nacional, Krkic intentó sobrellevar la situación, pero el día del partido sufrió un ataque severo de ansiedad.

Leo Messi, Thierry Henry y Bojan Krkic EFE

Compartió su angustia con Andrés Iniesta, quien alertó al médico del equipo. Al final, Bojan no jugó el partido, y oficialmente se informó que su ausencia se debía a una gastroenteritis.

Aunque volvió al Barcelona y jugó el resto de la temporada, la ansiedad persistió, especialmente cuando la Eurocopa se acercaba. A pesar de comunicar a la selección que se sentía "funcional", Bojan finalmente decidió que no podía participar en el torneo, desencadenando controversia en España.

Años después, Bojan afirma que su decisión fue la correcta, ya que priorizar su salud mental le permitió encontrar paz consigo mismo. A pesar de la victoria de España en la Eurocopa, Bojan no se arrepiente de su decisión, convencido de que necesitaba detenerse para cuidar su bienestar.

El bloqueo de Morata

Álvaro Morata llegó a la Eurocopa 2024 bajo la lupa con frecuentes críticas a su rendimiento tanto en el Atlético de Madrid como en cada una de las convocatorias de la Selección. Durante el torneo las críticas por su falta de gol se han repetido (sólo 1 gol en el primer partido).

"En España no hay respeto por nada ni por nadie", aseguró Morata durante esta Eurocopa en una entrevista en el diario El Mundo al ser preguntado sobre su posible adiós a la selección. Álvaro se mostró muy dolido con el trato que ha recibido estos últimos años, "es mi opinión desde el fondo de mi corazón, pero como digo muchas veces, hay momentos en los que para mí en España es complicado".

Álvaro Morata, en el suelo dolorido Reuters

Pese a que trató de quitarle peso a su protesta, "no quiero dar la sensación de que estoy aquí quejándome o que soy un llorón", sus palabras crearon más críticas en las redes sociales algo que inevitablemente le ha ido llegado al jugador durante la concentración en Alemania.

Desde dentro del vestuario ha recibido un apoyo unánime y en todos los partidos se le ha visto dispuesto a echar el resto de la forma que el seleccionador Luis de la Fuente considerara necesario. Incluso siendo sustituido en plena final, el '7' sonrió y animó a Dani Carvajal mientras le ponía el brazalete de capitán.

Su excompañero en el Real Madrid explicó hace unos días cómo afrontaba Morata las críticas que venían de fuera del equipo. "Intentas decirle oye, que esto no tiene importancia, deja de tal... Pero al final cada jugador gestiona eso de una manera", explicaba Carvajal en la cadena Cope.

El defensa del Real Madrid incluso defendió el rendimiento del delantero sobre el campo. "El otro día a mí me gustó mucho como jugó, hice un trabajo emocionante, se vació, salió para un lado, para otro, presionando, fijando a los centrales... Ves otros delanteros en la Eurocopa y no hacen ni la mitad de lo que ha hecho Álvaro".

Morata ha estado puesto en duda en muchos momentos de su carrera y quizás la suma de todos esos momentos son los que hoy en día le pesen para continuar o no con la Selección.

"Al levantar el trofeo he pensado en todos los momentos que desde que tengo 14-15 años empecé a venir a la selección, sólo puedo dar las gracias a todo el mundo, mis compañeros, sobre todo a los que nos han ayudado para llegar hasta aquí", confesaba Álvaro en la zona mixta del Olímpico de Berlín.

Con su futuro en el Atlético de Madrid en duda, Morata llegó a la Selección disputo a liderar desde la capitanía y la delantera a España. Pero, según ha confesado él mismo, fueron apoyos como los de Andrés Iniesta, presente en la grada durante la final, Bojan Krkic y sus familiares más cercanos gracias a los que dio el paso de aceptar el reto de estar en esta Eurocopa.

"Como jugadores los conocía. Como personas, a Andrés también y a Bojan no, pero son personas que te dan la vida, porque han pasado por momentos como el que he pasado yo y, al final, está la luz al final de todo" explicó Morata tras el partido. Este apoyo no solo permitió a Morata participar en la Eurocopa, sino también desempeñarse como capitán y llevar a España el cuarto título de Europa.

Jugando con España siempre ha tenido muchos detractores y ha recibido críticas seguramente exageradas. Los números están ahí y quedarán para siempre porque es el cuarto máximo goleador histórico de la Selección con 36 tantos, tan sólo dos menos que Fernando Torres.

Pese a que ha sido preguntado sobre si este será su último partido con la camiseta de España, Álvaro ha confesado estar centrado en celebrar la Eurocopa y que ya llegará el momento a hablar de ello, algo que deja en duda, una idea que cada vez suena con más fuerza, que es su despedida de la Selección.

La depresión en el fútbol

El caso de Morata, Iniesta o Bojan no son únicos en el mundo del fútbol. Un estudio de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) reveló que el 38% de los jugadores en activo sufre depresión, y el 35% de los retirados atraviesan procesos similares.

Las causas son diversas: lesiones graves, la presión de cumplir con altas expectativas y la autoexigencia insatisfecha. Momentos en que los futbolistas se encuentran con la cara más dura del deporte y algunos de ellos son capaces de soportarlo, al menos sin ayuda de su entorno o profesionales especializados.

Robert Enke, durante su época en el FC Barcelona

El caso de Robert Enke, exportero del Barcelona, es uno de los más trágicos. Enke se suicidó en 2009, incapaz de superar su depresión tras una serie de eventos desafortunados y la presión constante del fútbol profesional. Su viuda, Teresa, explicó que Robert tenía pánico al fracaso y temía perder a su hija adoptiva.

Para abordar este problema, la FIFPro ha subrayado la necesidad de aumentar la conciencia y el compromiso para instaurar medidas de apoyo a los futbolistas. Vincent Gouttebarge, jefe médico de FIFPro, ha destacado que la investigación es un primer paso crucial para desarrollar medidas preventivas y de apoyo tanto para jugadores en activo como retirados.

Morata, Iniesta y Bojan, a través de sus experiencias y apertura, han demostrado la importancia de hablar sobre la salud mental en el deporte, de hecho, los tres formaran parte de serie de reportajes de UEFA sobre este tema.

Su valentía no solo les ha ayudado a ellos, sino que inspirará a otros a buscar ayuda y a no sentirse solos en sus luchas. En última instancia, sus historias subrayan que, independientemente del éxito profesional, la salud mental es una batalla que merece atención y apoyo constante.