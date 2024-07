El vestuario de la Selección quiere más y ponen la mirada en su siguiente objetivo: "A por el Mundial"

España está de fiesta nacional gracias a un grupo de jugadores que, como ellos mismos se han encargado de resaltar en varias ocasiones, han formado una "familia" dentro del vestuario. La Selección derrotó a Inglaterra en la final y logró alzarse con su cuarto entorchado, algo que ningún otro país ha conseguido hacer hasta la fecha.

Como cada gran éxito, el camino hacia esta Eurocopa está lleno de historias y secretos que al término del partido comenzaron a ver la luz desvelados por sus propios protagonistas.

Llamativas fueron las palabras de Morata, que lo ha pasado realmente mal en el plano mental para llegar a la Eurocopa. Unas declaraciones que chocan con la alegría de los más jóvenes como Lamine Yamal, o con la prudencia que siempre aporta una persona calmada y reposada como Rodri Hernández.

Morata levanta la Eurocopa al cielo de Berlín. REUTERS

Morata y su confesión

"Además de por mi mujer, mis hijos, mi familia, Andrés Iniesta y Bojan tienen gran culpa de que esté aquí en la Eurocopa. Como jugadores ya los conocía, como persona a Andrés también, a Bojan no, pero son personas que te da la vida y darles las gracias. Han pasado momentos como los que yo he pasado y siempre está la luz al final de todo".

"El apoyo de mis compañeros vale más que haber metido veinte goles, no sé si se verá o no, pero me he puesto el mono de trabajo en esta Eurocopa. Sabía que tenía que hacerlo para abrir huecos y descargar. Soy el aficionado de España más feliz del mundo".

El círculo de Dani Olmo

"Queríamos empezar en Berlín y acabar en Berlín, y así ha sido, así que objetivo más que cumplido. Ha sido muy bonito jugar esta Eurocopa aquí, donde uno juega durante todo el año. Es un orgullo, esto es por ellos (los aficionados), por nuestras familias, por toda España".

Pedri y sus 'hermanos'

"Dani Olmo es un crack como persona y como jugador es una maravilla. Se decía que no nos llevábamos bien, pero somos superhermanos, siempre estamos juntos. Me alegro mucho por él porque se lo merece".

Rodri, el arquitecto

"Hemos construido una familia, hemos sido campeones de Europa con lo difícil que es. Ahora somos la selección más laureada de Eurocopas. Es increíble que hemos puesto ahí a esta generación. Se hablaba de generaciones anteriores, nos marcaron el camino y al final somos campeones".

Rodri levanta el trofeo MVP del torneo. REUTERS

"Probablemente este es el torneo más difícil que ha logrado la Selección sin ninguna duda. Se hablaba de que el lado del cuadro era el más difícil, y al final ha sido una bendición. Esto habla de la mentalidad de este equipo. increíble. Muchos ya éramos campeones europeos sub19 y sub21, esto es algo que se cultiva y se lleva trabajando. Cuando el míster hablaba la gente no le creía pero sabía lo que hacía y hoy somos campeones de Europa y lo que nos queda, porque no paramos".

Unai Simón, a 'reventar' Madrid

"Ninguno somos conscientes de lo que acabamos de conseguir, cómo tiene que estar España, es increíble y esperamos reventar Madrid. Es algo muy especial para todos, de verdad, estoy muy orgulloso"

Cucurella y el merecimiento

"Nos lo hemos merecido desde el principio. No mucha gente confiaba en nosotros, pero nosotros hemos estado callados, trabajando. España sabe jugar al fútbol, pero luego también sabe sufrir como una familia. Al principio éramos solo jugadores y ahora somos una familia, como lo hemos hecho es increíble".

Lamine Yamal, el mejor joven

"Cuando nos han empatado se ha puesto difícil, nos han apretado mucho, este equipo no sé de qué está hecho, siempre acabamos ganando. Estoy muy contento y he cumplido un sueño. El título es el mejor regalo que podía tener por mi cumpleaños".

Oyarzabal y el trabajo hecho

"He hecho mi trabajo, he hecho lo que me tocaba en cada momento, he intentado ayudar, y he tenido la suerte de dar la victoria. Después de pasar procesos jodidos con lesiones, estar aquí lo valoras mucho y si tienes la suerte de ayudar como me ha tocado a mí es lo máximo".

Oyarzabal anota el segundo gol de España en la final de la Eurocopa Reuters

"Me ha tocado a mi pero es cosa de todos. Llevamos 45 días aquí y esto es una familia, todo el mundo vale por igual y es increíble".