La redención de Dani Olmo en su Eurocopa más sentida que hace dudar a Luis de la Fuente

Dani Olmo se prepara y prepara para lo que está por llegar, que no es otra cosa que Alemania. A nivel general porque conoce a la perfección el fútbol alemán, al seleccionador teutón y algunos de los rivales de España este viernes son sus amigos. Y en el ámbito personal porque su pareja, Laura, es berlinesa de cuna.

"Jugar aquí la Eurocopa es una motivación añadida. Es una liga que me gusta, muy directa, de idas y venidas; eso es bueno para mi juego. Me siento muy cómodo: me gusta mucho la Bundesliga", asegura. Olmo lleva cuatro temporadas en el Leipzig en las que se ha ganado un estatus dentro del fútbol alemán en general.

Esta Eurocopa está siendo la más sentida para Dani Olmo por sus vínculos con el fútbol teutón y los lazos personales con la sociedad alemana, pero también algo inesperada. Es su tercer gran torneo con España y en el que menos minutos está disfrutando. Sensaciones contrariadas para el futbolista por el que Luis Enrique apostó en el último Mundial.

En lo que va de torneo tan solo ha sido titular en un partido, la última jornada de grupos ante Albania en la que De la Fuente dio descanso a su once de gala al tener precintada la clasificación a octavos de final. No obstante, Olmo aprovechó aquella oportunidad. De hecho, emergió como el único futbolista de la unidad B capaz de dar el salto al once titular. Ante Georgia, ya en octavos, sustituyó a Pedri y marcó el cuarto gol de España que cerraba la goleada y el billete a cuartos.

Precisamente, esa sustitución con el jugador del FC Barcelona podría pasar de llevarse a cabo durante el partido a hacerlo antes de sonar el silbato. El buen rendimiento de Olmo, en las pocas oportunidades que ha tenido, contrasta con el bajo rédito de Pedri a lo largo del torneo. Lastrado por la rapidez recuperación, el futbolista del FC Barcelona está lejos de su mejor versión.

"Puedo jugar en cualquier posición ahí arriba. Con Luis de la Fuente en los últimos partidos he jugado de mediapunta, en esa posición de diez, pero he entrenado en banda, el míster me conoce a la perfección, sabe dónde puedo rendir y donde me ponga voy a dar siempre el cien por cien. Es la posición en la que mejor me siento, en la que juego en mi equipo, me siento muy bien con centrocampistas como los que tenemos aquí, de los mejores del mundo y para mí es un gusto jugar en esa posición. Me gusta jugar entre líneas, girarme, atacar, ser vertical, tirar, dar el último pase, es una posición en la que me siento muy cómodo", asegura Olmo.

Luis de la Fuente se lo piensa. Las estadísticas dejaron ante Georgia a Pedri mal parado ante Dani Olmo. Pese a estar en la sala de máquinas, fue el tercer español que menos tocó el balón (50 ocasiones, sólo por encima de Simón y Morata) y perdió un 72% de duelos. Olmo los ganó todos (dos de dos) y le bastaron 38 minutos para retirarse del campo como el español con más remates a puerta, tres.

Dani Olmo, superado por un jugador de Albania. REUTERS

"No voy a decir si juega, como siempre, pero Dani está preparadísimo. Su opinión, igual que la de Grimaldo, sobre aspectos más concretos del fútbol alemán cuenta. En cualquier caso, conocemos muy bien a Alemania. Juegue quien juegue, no va a cambiar la idea", asegura un De la Fuente que medita alinear a Dani Olmo desde el inicio. Además del conocimiento de los futbolistas alemanas, proporcionaría un mayor despliegue físico que el actual Pedri.

Todo ello será bajo la atenta mirada de los suyos, su familia alemana. Será un partido más especial si cabe que el vivido ante Croacia, país en el que se formó como jugador. Para mí es un extra de motivación jugar aquí en Alemania, en los estadios en los que suelo jugar cada fin de semana. Es una motivación añadida. La gente aquí me conoce bien", explica Olmo, plagado de amigos alemanes que se convertirán en rivales una vez suene el silbato.