El día que Joselu pidió jugar con Alemania: "Deseo nacionalizarme y competir con su selección"

Caminar por las calles de Stuttgart es sinónimo de observar espacios verdes y tranquilos. La ciudad, rodeada de bosques, suaves colinas y extensos viñedos se le atribuye el galardón de ser la menos estresante del mundo. Sus vías con la cuna de la serenidad y de Joselu Mato, delantero de la selección española nacido en la ciudad que albergará el España-Alemania de cuartos de final de la Eurocopa.

Hijo de Sanmartín y Elvira, una pareja de gallegos que durante la década de los 80 emigró a Alemania en busca de una mejor vida, Joselu nació en Stuttgart, jugó en tres clubes de la Bundesliga, Hoffenheim, Eintracht de Frankfur y Hannover, y en algún momento soñó con defender los colores de la camiseta de la selección alemana.

Aquella intención germinó en 2012, cuando tras una destacada temporada en el Real Madrid Castilla de Alberto Toril con 25 goles y el ascenso incluido, fichó por el Hoffenheim. Otros compañeros de su generación, como Dani Carvajal, también emigraron a la Bundesliga, concretamente al Bayer Leverkusen donde hizo su particular Erasmus que le convalidó para regresar al Real Madrid.

Joselu llegaba a un equipo de mitad de tabla cuyo proyecto a medio plazo fue inmejorable. El ariete contaba con ese tirón mediático que supone golear en el filial del Real Madrid y se sentías vigoroso, como reflejó su presentación con el cuadro teutón. "He optado por Alemania libremente. Mi deseo es poder solicitar la nacionalidad alemana, y en última instancia, tal vez incluso jugar con la selección alemana. Pero esto es sólo el segundo paso, el primero es tomar este camino y ayudar al equipo", dijo a los medios oficiales de su club.

Su declaración de intenciones llegó a España, donde se había convertido en un frecuente de las categorías inferiores. En 2008 debutó con las Sub-19, un año más tarde con la Sub-20 y más tarde son la Sub-21. Aunque cuando fichó por el Hoffenheim, a los 22 años, todavía no se había vestido la camiseta de la Absoluta. Para ello tuvo que esperar once años. Su debut, imponente. Doblete en nueve minutos para sentenciar el choque ante Noruega.

Joselu, en el calentamiento antes del partido contra Georgia. REUTERS

Joselu pudo obtener la nacionalidad alemana, ya que la legislación germana sostiene que los nacidos en Alemania de padres extranjeros pueden tener la nacionalidad por nacimiento siempre y cuando sus padres residan por un periodo de ocho años en el país. Recientemente, este periodo bajó a cinco. Y los progenitores del delantero permanecieron más de dos décadas.

Este viernes, en Stuttgart y con la Absoluta, vivirá un partido emotivo para él. "Será un partido especial porque mi madre iba a ese campo a ver partidos del Stuttgart. Hablando con mi madre y con mi hermana les vienen muchos recuerdos. Será un partido especial también para ellas. Yo cuando volví no tenía ni tres años, pero me transmitieron el respeto y el orden que hay en este país, y luego lo he vivido en mis propias carnes. Estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien, pero ahora representamos a España y queremos ganar. En Stuttgart también marqué mi primer gol en Bundesliga y ojalá se pueda repetir", ha comentado en rueda de prensa.

En casa y ante un viejo conocido, Toni Kroos. El futbolista alemán afronta lo que resta de Eurocopa sin red de seguridad, consciente de que cada partido puede ser su último como profesional, retirada que Joselu espera acercar. "Son unos cuartos de final de una Eurocopa contra una grandísima selección. Alemania es grandísima favorita para ganar el torneo, pero esperemos retirar a Kroos el viernes. Ha sido un compañero y un amigo en el vesutario, he tenido muchos consejos de él y ha sido un placer para mí. Debemos tener mucho ojo con él el viernes", explica Joselu.

Regresa a casa, su Stuttgart natal, aunque con otros compañeros de viaje y otra camiseta. Lo cierto es que ha jugado poco en esta Eurocopa, solo un partido y ni siquiera completo, pero este viernes puede hacerlo en la ciudad que le vio nacer y retirar a un amigo. Historias de vida y de fútbol.