Mbappé vuelve a posicionarse con una broma política a un periodista que estaba a su "extrema izquierda"

Francia se juega este viernes ante Portugal (21.00 horas) el pase a las semifinales de la Eurocopa 2024. Sin embargo, en el país galo andan pendientes de un asunto todavía más importante: la segunda vuelta de las elecciones legislativas, que se celebra este domingo 7 de julio. En la concentración de Les Bleus no son ajenos a esta situación de la que Kylian Mbappé ha vuelto a hablar.

El delantero del Real Madrid habló este jueves en rueda de prensa sobre las elecciones francesas y pidió movilización a los votantes para "no dejar el país en manos de esta gente", en referencia al partido Agrupación Nacional (RN), que logró el primer puesto en la primera vuelta con un 33,15 por ciento del total de los votos.

Del mismo modo que antes de las votaciones de la primera vuelta, el delantero de la selección francesa y del Real Madrid volvió a pedir el voto contra la ultraderecha y animó a sus compatriotas a elegir una opción diferente a la del partido de Marine Le Pen.

"Más que nunca debemos ir a votar. Hay una verdadera urgencia. No podemos dejar nuestro país en las manos de esa gente. Es realmente urgente. Creo que hemos visto los resultados, es catastrófico y realmente esperamos que vaya bien y que la gente se movilice", destacó en la víspera de enfrentarse a Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa.

No fue el único momento en el que la política se robó el protagonismo en la rueda de prensa de Mbappé. Cuando un periodista quiso preguntar, Kylian no le alcanzaba a ver entre los asistentes y este le indicó estaba a su "extrema izquierda". La expresión hizo gracia al delantero, que respondió con una sonrisa tal que así: "Menos mal que no estabas en el otro lado", bromeó en referencia a la ultraderecha de Marine Le Pen.

En rueda de prensa, un periodista le dice a Mbappé para preguntarle, "aquí, a tu extrema izquierda". El delantero, en tono de broma, responde: "Menos mal que no estabas en el otro lado". pic.twitter.com/77wANatvuq — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 4, 2024

Mensajes de más deportistas

Son muchos los deportistas franceses, además de compañeros de selección de Mbappé, que se han pronunciado en las últimas semanas en contra de la extrema derecha. Victor Wembanyama, figura del baloncesto francés y estrella emergente de la NBA, secundó a Kylian y pidió la pasada semana a los franceses que no voten a "los extremos", lo que se entiende a una alusión a la extrema izquierda, pero especialmente a la ultraderecha, favorita en las elecciones legislativas de este domingo y del 7 de julio.

"Las opciones políticas son personales, pero creo que es importante tomar distancia de los extremos, que no son los propicios para gobernar un país como el nuestro", dijo en un acto en París Wembanyama.

Al referirse a "los extremos", como lo había hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, se entiende que 'Wemby' se refiere al nuevo frente Popular de izquierdas y al Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, el partido claro favorito para controlar la Asamblea Nacional.

El jugador del San Antonio Spurs -cuyo padre es congoleño- no profundizó en su llamamiento, como sí lo hizo Mbappé, quien dijo que no le gustaría "representar a un país que no encarna" sus valores, refiriéndose al RN, un partido ultranacionalista con medidas anti-inmigrantes (Mbappé tiene padre camerunés y madre argelina).