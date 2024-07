El vestuario de Francia se rebela contra la victoria de Le Pen: "Me decepciona. Hay que bloquear a la ultraderecha"

La selección francesa, que sigue avanzando rondas en la Eurocopa, no pierde de vista lo que ocurre en su país. La campeona del mundo en 2018 ya está en cuartos de final, donde se medirá a Portugal este viernes (21.00 horas), pero sus jugadores también estarán muy pendientes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas galas del próximo domingo 7 de julio.

La ultraderecha de Marine Le Pen ganó la primera vuelta con el 33% de los votos. Su victoria ha caído a plomo en el vestuario de Francia, donde varios de sus jugadores, incluyendo Kylian Mbappé, se han pronunciado desde el inicio de la Eurocopa pidiendo el voto y cargando contra los extremos de su país.

Uno de ellos ha sido Jules Koundé, que volvió a hablar este lunes tras ser nombrado MVP del partido de octavos de final contra Bélgica. El defensa del FC Barcelona se posiciona con claridad: "Me decepciona ver qué dirección toma mi país apoyando a un partido de extrema derecha que está en contra de nuestro valores de convivencia y respeto y que quiere dividir a los franceses. Pero hay una segunda vuelta. No hay nada decidido todavía. Sería importante bloquear a la extrema derecha", dijo.

Koundé fue el único al que le preguntaron sobre las elecciones francesas en la zona mixta de Düsseldorf, después del triunfo por la mínima contra Bélgica. El delantero Kolo Muani, con la ayuda del belga Vertonghen, resolvió el partido con un gol en el 85' para mandar al combinado galo a los cuartos de final de la Eurocopa. Allí se medirá a Portugal, dos días antes de resolverse el escenario político en Francia.

No es el primer mensaje de Koundé contra el partido de Marine Le Pen. El domingo por la mañana, en el comienzo de la primera jornada electoral, ya se pronunció con claridad: "Nunca ha llevado a un país hacia más libertades, justicia y convivencia. Ni creo que lo haga nunca. Veo un partido fundado en el odio al prójimo, en la desinformación y cuyas palabras pretenden estigmatizarnos y dividirnos. RN no es una solución. No es una lección, es solo mi opinión", escribió en sus redes sociales.

C'est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu'un droit.



La force de la démocratie, c'est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion.



Pour ma part, je vois que l'extrême droite n'a… — Jules Kounde (@jkeey4) June 30, 2024

El llamamiento para votar

En el vestuario de Francia han tomado posiciones en el debate político de su país. Varios han sido los jugadores que han pedido desde la Eurocopa que la gente votara, lo cual pudo haber surtido efecto según los números. La primera vuelta contó con la participación de hasta un 70% del pueblo francés, suponiendo un récord y 20 puntos más que en 2022.

Sin embargo, el vestuario galo se inundó de un sentimiento de decepción por la victoria del partido de Le Pen, Agrupación Nacional, que se acerca al poder. La semana va a ser larga en Padeborn, ciudad en la que está instalada la concentración del equipo que dirige Didier Deschamps.