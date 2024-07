El 'piedra, papel o tijera' de Lamine Yamal y Nico Williams: "Nos retamos uno a otro y nos complementamos"

Cuando algunos jugadores de la Selección ya celebraban el pase a cuartos de final de la Eurocopa y otros todavía saludaban a los georgianos derrotados, Lamine Yamal y Nico Williams, los dos 'niños' que están revolucionando la España de Luis de la Fuente, estaban a lo suyo. Son dos chavales, de 16 y 21 años, no hay que olvidarlo.

Las cámaras de la retransmisión captaron el juego de Lamine y Nico a pie de campo. Un 'piedra, papel o tijera' en el que estaba en juego una cuestión 'vital': ver quién bebía primero de la botella de agua. Parecía mentira que ellos dos, solo unos minutos antes, habían vuelto loca a toda una selección que ganó a Portugal hace unos días y jugaba el que seguramente fuera el partido más importante de su historia.

Lamine y Nico se divierten, con y sin el balón, a su manera. De forma genuina. Son los dos mejores extremos que está dejando esta Eurocopa, y lo saben. O quizás no. A ellos lo que les importa es lograr el resultado que quieren y, en el camino, pasarlo bien. Las imágenes de su divertido juego están dando la vuelta al mundo.

Los 'niños' de Luis de la Fuente marcan y asisten. Nico fue la estrella ante Georgia con su tanto del 3-1 y el pase de gol a Rodri en el empate. Lamine, que todavía no ha marcado en esta Euro, suma ya dos asistencias. Entre ellos tienen claras las cuentas, ya que parte de su amistad se basa en un pique sano que mantienen.

"Esta semana yo creo que me va a tener que aguantar porque él no ha metido. Espero que a la próxima él me pueda callar a mí. Nos retamos uno a otro y vamos complementándonos muy bien, y bueno, ojalá lo hagamos muy bien", bromeaba Nico en zona mixta tras el partido.

Lamine recogía el guante y respondía a su compañero: "Va a estar un poco pesado. Ya le he dicho que no empiece, que piense en el siguiente partido... y nada, muy contento por él y porque haya marcado", decía también entre risas el joven futbolista de 16 años.

Van a lo suyo, haciéndose bromas constantemente, a veces acompañados de otros compañeros como Ferran o Pedri y a veces solos. Son competitivos hasta para ver quién bebe primero, como se vio en una escena que ya es historia de la Selección. Y esa forma de ser de estos dos talentos no es más que algo a celebrar dentro del equipo.

"Nos contagian de esa juventud y esa inocencia que a veces es tan importante" Rodri, sobre Lamine Yamal y Nico Williams

"No he visto eso del piedra, papel o tijera, pero si les sirve para estar alegres y desarrollar su mejor fútbol, bienvenido sea. Son dos piezas importantísimas para nosotros y nos contagian de esa juventud y esa inocencia que a veces es tan importante", decía Rodri, MVP del partido, en rueda de prensa.

Alemania espera el viernes. Será el resto más complicado para España en lo que va de Eurocopa. La espera será tensa para algunos, aunque seguro que Lamine y Nico no tendrán tiempo para aburrirse. Son la alegría y la esperanza de la Selección.