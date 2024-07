De la Fuente, un seleccionador de récord: "El resultado ha sido engañoso, era un partido de 9-1"

España no superaba un partido de eliminatoria de un gran torneo sin irse a prórroga o penaltis desde el 23 de junio de 2012, cuando un doblete de Xabi Alonso dio el triunfo a la Selección ante Francia en Donetsk, en los cuartos de final de la Eurocopa que se disputó en Polonia y Ucrania. Además, ningún seleccionador español había logrado ganar sus cuatro primeros partidos en una fase final.

La Selección de Luis de la Fuente sigue derribando ejemplos y estos son solo dos ejemplos del gran papel que está teniendo en la Eurocopa de Alemania. Ante la anfitriona se verá las caras el próximo viernes (18.00 horas), en cuartos de final, tras golear en el último partido a Georgia por 4-1.

A De la Fuente, que saca pecho de equipo, le pareció un resultado corto para lo que se vio en el terreno de juego. España tuvo el 72% de la posesión frente a un triste 28% georgiano. También fusiló a su rival con hasta 36 remates, de los cuales 13 fueron a puerta, mientras que Georgia -que se adelantó con un gol en propia de Le Normand- no disparó una sola vez a la portería de Unai Simón.

"El resultado ha sido engañoso, el partido era de ganar por 8-1 o 9-1", señaló De la Fuente ante el micrófono de La1. "Hemos sufrido por la incertidumbre del resultado, no por las ocasiones que no generaban. No han tirado entre los tres palos. Era la incertidumbre lo que generaba nerviosismo. Fue un partido que hemos controlado absolutamente, con fases de juego muy brillantes y ante un rival que es bueno, que defiende bien y sale bien a la contra, por poner en valor la victoria", añadió después en rueda de prensa.

"El fútbol es así. No se pueden controlar los partidos siempre y los rivales juegan bien. Lo importante es mantener la entereza. Hemos sabido jugar con calma salvo en los momentos tras el impacto del gol. Absolutamente dominado el partido desde la tranquilidad y el dominio consciente. Estas situaciones nos hacen mejores. Nos viene bien como enseñanza, pero estamos preparados para todo", siguió.

Luis de la Fuente, durante un partido de España en la Eurocopa Reuters

En una Eurocopa en la que Alemania e Inglaterra han sufrido para pasar a cuartos de final, además de haber caído Italia contra Suiza, lo que está haciendo España cobra aún más valor. Es la selección que más goles lleva, la que más remates ha realizado y, al margen de los datos, la que mejor está jugando.

De la Fuente no se asusta ante Alemania ya que considera que es mejor España: "Este equipo rema contracorriente. Ahora cada partido es más difícil y contra Alemania podría ser una final. Tenemos que dar nuestra mejor versión. Tenemos el mejor equipo, los mejores jugadores y vamos a pelear por el título", comentó.

Rodri y Lamine Yamal

El seleccionador dejó halagos para algunos de sus jugadores como Rodri, MVP y autor del primer gol de España: "Somos unos privilegiados teniendo los jugadores que tenemos. Rodri es el eje en el centro del campo. Además de que interpreta muy bien, transmite a los compañeros lo que queremos decir [...] Es una computadora que ayuda a gestionar las emociones de manera magistral".

Además, ponderó el partido de Lamine Yamal: "Hay que mantener los pies en el suelo. Ha hecho un gran partido, pero estoy seguro de que lo va a hacer mejor. Le ha faltado en determinados momentos más pausa en el 1 contra 1. Con tanta seguridad le gusta encarar y necesitaba algo más de tranquilidad. Hoy le servirá de mucho aprendizaje". España, con De la Fuente, se viene arriba antes de unos cuartos de final de alta tensión.