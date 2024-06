Los peligros de Alemania que deberá paliar España si gana a Georgia y pasa a cuartos de la Eurocopa

Alemania ya está aquí, de nuevo en cuartos de una Eurocopa tras la última edición en la que se despidió antes de tiempo. El país teutón vibra y sueña con que la Mannschaft toque el cielo europeo en Berlín. Para ello necesita dar tres pasos más al que ha dado tras ganar a Dinamarca en un partido que tuvo de todo.

Desde una tormenta eléctrica con posterior granizada que obligó a la suspensión del partido, hasta un intercambio de golpes del que salió victorioso el cuadro germano. Un duelo eléctrico, siguiendo con las similitudes climatológicas del partido, que estuvo marcado por la intervención del VAR. Primero para anular dos goles, uno a cada selección y posteriormente para señalar un penalti que modificó la tónica de un encuentro lleno de alternativas para ambas selecciones.

Nagelsmann mostró otro capítulo más de su particular librillo como entrenador. Uno que comenzaron a exhibir en la primera jornada de la fase de grupos, cuando completaron la mayor goleada en un partido inaugural de la historia de las Eurocopas. Kroos y Gündogan fabrican, Wirtz y Musiala inventan y Havertz, Füllkrug y hasta Emre Can, que hace una semana no estaba convocado, golean. Inmejorable tributo a Beckenbauer, homenajeado durante la previa de aquel choque. Kaiser, los tuyos asustan.

Gran elaboración de la jugada

Esta generación, alejada de las históricas, con más talento que fuerza, con más bailarines que motores, es un desafío en sí misma. El primer tiempo mostró el librillo de Nagelsmann, ese que sí mostró en el Leipzig, pero que no se había visto desde que aterrizó en la selección de rebote procedente del Bayern de Múnich. Precisamente en el Allianz Arena, donde había brillado la metalurgia alemana dejando sin espacio a otra línea de pensamiento, Wirtz y Musiala van camino de transformar la idea futbolística del país.

La 'Mannschaft' fue un rodillo en Múnich, pero no por ímpetu sino por su magnífico nivel de juego, que por momentos recordó los tiempos de la España campeona. Ha adquirido mucho más vuelo al ser pilotado por con maestría por Kroos, que sabe aparecer en el momento adecuado y cuando es necesario. Encadenó 57 pases hasta que falló uno.

Los jugadores de Alemania celebran el gol de Havertz ante Dinamarca. REUTERS.

Ante Hungría exhibieron su faceta más controladora. En todo momento se jugó al ritmo marcado por los de Nagelsmann que supieron sofocar primero el ímpetu húngaro para golpear después. Una faceta que hacia tiempo que no se veía en Alemania. En los últimos dos Mundiales cayó antes de tiempo debido a su desgobierno de los partidos.

No obstante, esta Alemania también es fiel al fútbol vertical clásico. Es una selección capaz de mudar la piel y abandonar la elaboración de la jugada en busca de la verticalidad cuando es necesario. Füllkrug humaniza este intangible. El delantero del Dortmund es un seguro por arriba y su sola presencia obliga a los centrales a multiplicar sus vigilancias.

Verticalidad cuando lo necesitan

Dos cualidades tan diferentes como cercanas en la actual Alemania de Nagelsman que ya espera al ganador de España y Georgia, quienes disputan este domingo su partidos de octavos de final. El camino hasta Berlín de los de Luis de la Fuente acaba enfila la hora de la verdad.

Aunque nadie se fía, ni Rüdiger ni De la Fuente. "Claro que me gustaría jugar contra España, pienso que sería un gran partido y tengo tres grandes amigos ahí... pero España juega mañana", analiza el central alemán.

"Empieza una Eurocopa diferente. Al final de los entrenamientos damos las gracias y pedimos mejorar. Ahora lo que hablamos es máxima intensidad. El partido ante Georgia es el más importante. Son rápidos en transiciones, han conseguido varios goles. Destacan por eso. Hay que tener máxima tensión, vigilancias. Hay que estar pendiente de todos los detalles", asegura el seleccionador español.