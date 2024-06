Alemania tumba a Dinamarca con polémica y espera en cuartos de la Eurocopa al ganador del España - Georgia

Alemania

Al mal tiempo, buena cara. Alemania vibra y sueña con que la Mannschaft toque el cielo europeo en Berlín. Para ello necesita dar tres pasos más al que ha dado tras ganar a Dinamarca en un partido que tuvo de todo. Desde una tormenta eléctrica con posterior granizada que obligó a la suspensión del partido, hasta un intercambio de golpes del que salió victorioso el cuadro teutón. [Así hemos vivido la victoria de Alemania contra Dinamarca].

Un duelo eléctrico, siguiendo con las similitudes climatológicas del partido, que estuvo marcado por la intervención del VAR. Primero para anular dos goles, uno a cada selección y posteriormente para señalar un penalti que modificó la tónica de un encuentro lleno de alternativas para ambas selecciones. Nagelsmann inició con dos cambios ofensivos. Raum y Sané por Mittelstadt y Wirtz.

Y Alemania lo notó con un vigoroso inicio de partido que cayó como una tormenta sobre la meta de un Schmeichel que actuó de pararrayos para que los suyos no sufrieran ninguna descagar a las primeras de cambio. Sostuvo un asedio extraordinario de Alemania que se germinaba en todo momento gracias a la recuperación tras pérdidad.

La alegría va por barrios. En menos de cinco minutos pasó del danés al alemán con un denominador común: Andersen. El futbolista del Crystal Palace fue protagonista del momento que cambió el guion del partido. Primero anotó un tanto que, tras las revisión del VAR no subió al marcador y, tres minutos después, cometió un penalti que también necesitó la ayuda de la tecnología. Havertz no falló desde los once metros y ahí empezó la caída del muro danés.

