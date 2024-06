Georgia, la selección de 'Kvaradona' y del mejor portero de la Euro: una 'cenicienta' con la 'mentalidad Topuria'

Georgia es la primera contienda a vida o muerte que afronta España en esta Eurocopa (21.00 horas). La Selección de Luis de la Fuente se enfrenta contra un país que ha sorprendido en este campeonato y afronta por primera vez unos octavos de final. Llegar hasta aquí ya es un éxito para este equipo, pero eso sólo lo hace aún más peligroso: saltará al césped sin nada que perder.

Los últimos precedentes entre España y Georgia también pueden engañar: 1-7 en Tiflis y 3-1 en Valladolid en dos partidos que se jugaron entre septiembre y noviembre de 2023, durante la fase de clasificación para esta Eurocopa. Su cercanía en el tiempo habrá servido a la Selección para preparar el partido, pero debe ser consciente de que cambian las circunstancias y los estados de ánimo, suficiente como para que las cosas se den la vuelta sin esperarlo.

"Ya hemos hecho una buena Eurocopa, ahora toca disfrutar. Vamos a competir porque, aunque somos un país pequeño, tenemos un corazón grande", decía esta semana Giorgi Mamardashvili, uno de estos héroes de esta Georgia -como analizaremos- y portero del Valencia, que habló esta semana desde el pequeño cuartel general de su selección en Velbert.

De esta Georgia, dirigidas por el exfutbolista francés Willy Sagnol ("Para mí ya hemos ganado la Eurocopa", dijo este sábado), hay que tener varias cosas. Primeramente, sus tres nombres propios: el ya mencionado Mamardashvili, el portero que más paradas hizo en la fase de grupos de la Eurocopa; su delantero Georges Mikautadze, también hasta ahora el máximo goleador del torneo (tres tantos); y su estrella, el hombre para el que todos juegan, Khvicha Kvaratskhelia.

Se equivocaría España si centra su atención sólo en estos nombres. Georgia, aunque no hay muchas individualidades que destacar, juega serio plantando un bloque bajo. Además, se inspira en la determinante y estratégica mentalidad del luchador Ilia Topuria, de padres georgianos y crecido en Alicante desde los 15 años, que tendrá el corazón dividido este domingo.

Kvaratskhelia y Mikautadze

"Kvaratskhelia es mejor que toda España", con esa rotunda declaración Mamardashvili quiso desafiar al combinado de Luis de la Fuente. Seguramente fue exagerada, pero a nadie pilla ya por sorpresa de lo que puede llegar a ser capaz de hacer Khvicha (o 'Kvaradona', como le apodaron en Nápoles tras la histórica temporada 2022/2023).

Georgia juega para uno, Kvaratskhelia. El peso cae sobre él y le corresponde marcar las diferencias, como hizo con su gol a Portugal a los dos minutos de partido. Ahí empezó el milagro georgiano. Los lusos cometieron un error, se armó rápidamente la contra y 'Kvaradona' anotó a pase de Mikautadze.

El '22' de Georgia es el otro protagonista de su ataque. Es un delantero que no llega a los 1,80 metros y que nació en Lyon, llevando intrínseco en él mucho del fútbol callejero que se practica en sus calles. Del Metz francés, donde ha anotado 14 goles este año, es ya una de las revelaciones que deja esta Euro y protagonizará un traspaso a otro equipo, que apunta a ser el Mónaco, tras hacer descendido.

Sagnol deja a 'Kvaradona' y Mikautadze que aparezcan por todo el frente de ataque. Son jugadores rápidos, polivalentes y lúcidos a la hora de encarar la portería rival. Comparten mucho más, como la cualidad de ser ambidiestros o la profunda admiración que sienten por Cristiano Ronaldo. Tal para cual.

Un 'guante de oro'

Al otro lado del campo, en el área georgiana, aparece Mamardashvili. En España no está impactando tanto su Eurocopa porque semanalmente vemos lo que hace en La Liga, pero en el resto del continente estarán alucinando con la aparición de este portero. Hizo 21 paradas en la fase de grupos, más que ningún otro guardameta en los tres primeros partidos.

A Mamardashvili le han hecho cuatro goles en esta Eurocopa: tres Turquía, aunque el último, en el descuento, fue porque el meta subió a la desesperada a un córner, y uno República Checa. Pero los números revelan que ha evitado, con sus intervenciones, otros 3.6 goles en contra que, con total seguridad, hubieran eliminado a Georgia en la fase de grupos.

Orden y estrategia

Georgia, sobre todo, juega ordenado. Mantiene un bloque bajo que es muy complicado de romper, como le ocurrió a Portugal, con una defensa de tres centrales y dos carrileros muy abiertos (Kakabadze y Dvali). A eso se suma la ayuda por dentro de dos de los centrocampistas, Kochorasvhili y Kiteishvili, quedando el tercero de ellos (más liberado Chakvetadze). Su gran peligro ofensivo surge en las contras. En cualquier caso para los once que juegan, el esfuerzo no se negocia.

Sagnol mandó un mensaje para España y aquellos que apuntan que Georgia sólo sabe defender: "No se puede decir a los jugadores todos los días durante semanas juega con libertad, asume riesgos... y luego en la fase de eliminación decir una cosa distinta. Nos conocemos desde hace tiempo, saben que yo le doy mucha importancia a la disciplina defensiva, pero por otra parte pueden hacer ellos lo que quieran. El fútbol no es matemáticas, no es ajedrez". Un aviso a navegantes.

A las claves tácticas que puedan seguir los georgianos se suma algo muy importante que llevan dentro. Es esa mentalidad que tan famosa ha hecho Ilia Topuria, el campeón de la UFC hispanogeorgiano, que es idolatrado en el país en el que nacieron sus padres. Además de un talismán, ya que dio suerte en la repesca ante Luxemburgo ofreciendo el cinturón de campeón ese mismo día a los aficionados de Georgia, es un ejemplo a seguir para todo el vestuario.

La 'mentalidad Topuria', como se ha viralizado, tiene mucho que ver con el mensaje que el peleador dejó en sus redes tras ganar el título del peso pluma de la UFC: "Muchos dirán que no puedes hacerlo. Te derribarán y dudarán de ti. Pero recuerda, lo único que necesitas para lograr algo es a ti mismo. Confía en ti mismo, ten fe y trabaja incansablemente porque todo llegará. ¡No importa de dónde vengas si sabes hacia dónde vas, y lo que hay delante de ti es mucho más importante que lo que hay detrás de ti! Nunca te rindas. ¡Solo levántate y lucha!". Es el camino a seguir por esta Georgia.

Así es el rival al que España se enfrenta este domingo en Colonia, con un billete para los cuartos de final en juego. La Selección de Luis de la Fuente, la mejor selección que se vio en la fase de grupos, se mide a Georgia, la sorpresa en lo que va de torneo. Sólo una quedará en pie.