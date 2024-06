Ilia Topuria, talismán de Georgia y amor por España: con el corazón dividido en los octavos de la Eurocopa

La selección de Georgia es la sorpresa de los octavos de final de la Eurocopa, siendo la primera vez que alcanza dicha ronda tras vencer este miércoles a una Portugal que pagó caro las rotaciones. Será el rival de España, el único equipo que ganó sus tres partidos en la fase de grupos. Inmediatamente, una figura vino a la cabeza de muchos: Ilia Topuria.

El campeón del peso pluma de UFC, que sigue esperando fecha para defender por primera vez su cinturón, tiene el corazón dividido. Sus orígenes son de Georgia, donde nacieron sus padres y donde él se crio junto a su hermano durante su infancia. Sin embargo, España es el país que les acogió y donde encontró todo lo que necesitaba para convertirse en una estrella mundial del deporte.

Para más inri, esta Eurocopa se celebra en Alemania y es, en realidad, el país en el que verdaderamente nació Ilia Topuria. El 21 de enero de 1997, el menor de los hermanos Topuria llegó a la vida en la ciudad de Halle que está a 400 kilómetros de Colonia, donde este domingo 30 de junio (21.00 horas) se jugará el España - Georgia en el Rhein Energie Stadion (para 50.000 espectadores).

Lo tendrá difícil Ilia Topuria para elegir con quién ir y, seguramente, no se decante ni por uno ni por otro. Son muchas las veces que ha dejado claro que siente lo mismo por ambos países. Sin ir más lejos, en cada celebración por sus victorias en la UFC luce por igual sus dos banderas, cosidas, reflejando la importancia por igual que tienen los dos.

Esa imagen con las dos banderas, en el momento de su más reciente victoria por el cinturón ante el australiano Alexander Volkanovski, se puede ver en su última publicación en redes sociales. Igual que en su biografía de Instagram, donde luce ambas.

"Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia" Ilia Topuria

En sus declaraciones públicas, Topuria siempre ha dejado claro que se siente igual de agradecido a ambos países: "Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia. No puedo elegir y cualquiera que diga cualquier cosa delante de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos".

En una entrevista exclusiva para EL ESPAÑOL respondió así a los que aseguraban que daría la espalda a España tras su éxito: "Yo he representado a España mucho, mucho antes de tener cualquier nacionalidad. ¡Si me acaban de dar el DNI y el pasaporte una vez convertido en el mejor del mundo! Yo no tenía por qué subir ahí con la bandera española y lo hice desde el agradecimiento, porque España nos extendió la mano a mí y a mi familia cuando llegamos aquí para buscar una vida mejor", decía en una charla realizada el pasado mes de abril.

El fútbol también es algo que está presente en su vida. Aficionado del Real Madrid, además sigue las selecciones de España y de Georgia. De hecho, tiene amigos en ambos 'bandos' como el azulgrana Ferran Torres o el valencianista Giorgi Mamardashvili.

Es cierto que para el combinado georgiano se ha convertido en una especie de talismán. Topuria hizo el saque de honor el pasado 21 de marzo, en el Boris Paichadze Dinamo Arena y ante 55.000 personas, en el partido en el que Georgia firmó el pase a la final de la repesca de la Eurocopa tras vencer a Luxemburgo. Luego los jugadores quisieron que se uniera a las celebraciones en el vestuario como uno más.

Es un ídolo en su país y en esta misma Eurocopa, antes de uno de los partidos de la fase de grupos, se proyectó en las pantallas del estadio un vídeo con un mensaje suyo que fue muy celebrado por todos los aficionados.

Topuria ofreció su cinturón de campeón en Georgia como antes hizo en España, donde también fue aclamado como ídolo de masas en el Santiago Bernabéu. Allí espera celebrar una velada de UFC, en la que él sea la estrella absoluta, en 2025. Mientras espera su siguiente lucha, sin parar en su preparación, este domingo verá con nerviosismo el partido de la Eurocopa entre los dos países que lleva en su corazón.