Mamardashvili calienta los octavos de la Eurocopa: "Kvaratskhelia es mejor que cualquiera de España"

Restan poco más de 48 horas para España y Georgia se jueguen una plaza en los cuartos de final de la Eurocopa, pero el partido ha empezado a jugarse en los micrófonos. Giorgi Mamardashvili ha realizado su primera parada antes de que le hayan disparado a portería.

El meta, georgiano, para muchos el mejor en lo que va de Eurocopa, analiza el duelo de octavos ante La Roja. "Kvarataskhelia es mejor que toda España. Yo no voy a decir que vamos a ganar, pero sí que vamos a luchar y veremos que pasa", declaró a los medios españoles desde Velbert, pequeña localidad situada al oeste de Alemania en la que Georgia prepara el torneo.

Los dos últimos enfrentamientos entre ambas selecciones convierten en más favorito a los de Luis de la Fuente. Diez goles anotados y solo dos encajados. Especialmente duro el 1-7 con el que se impuso España en Tiflis el día que Lamine Yamal hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la historia de la selección. "Tuvimos mala suerte aquel día", analiza el meta.

Mamardashvili también ofreció sus sensaciones respecto a España en general y el partido de octavos en particular. "Para mí España es la gran favorita a ganar la Eurocopa. Georgia, en cambio, es un país pequeño, pero con gran corazón y tenemos que luchar al máximo para ver qué pasa. Nosotros ya hemos hecho una buena Eurocopa. Ahora tenemos que disfrutar, luchar y competir".

El arquero, todavía propiedad del Valencia, asegura que anunciará la decisión sobre su futuro antes del partido contra España en los octavos de final de la Eurocopa 2024. "¿Mi futuro? Mi futuro estará claro antes de mañana por la tarde". El meta de 23 años es una pieza fundamental en el Valencia actual y una de las sensaciones de la Eurocopa, con 21 paradas en total. Fue 'MVP' ante República Checa y mantuvo su portería a cero contra Portugal, en el partido decisivo de su selección en la lucha por estar en los octavos de final.

Mamardashvili, durante el Georgia - República Checa Reuters

Su contrato con el Valencia termina dentro de tres años, el 30 de junio de 2027, pero se han publicado informaciones en los últimos meses que le sitúan lejos de Mestalla. Además, cuando fue preguntado por otra de las sensaciones de Georgia, el delantero George Mikautadze, todavía jugador del Metz, deslizó que "también se va a un equipo grande", dando a entender su marcha del club español.

Los de Luis de la Fuente, favoritos en el partido, vienen de pasear la guadaña y salir con vida del grupo de la muerte con una jornada de ventaja. "Sigo pensando que no hay una mejor selección que nosotros. No me canso de publicitar el producto nacional. Somos los mejores del mundo interpretando muchas versiones del juego", glorificaba De la Fuente tras ganar a Italia y sellar el billete a octavos de final de la Eurocopa como primeros de grupo a falta de la última jornada. Ahora les toca Georgia.