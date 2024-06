Deschamps y Southgate, villanos en sus países al frente de las dos 'súper selecciones' de la Eurocopa

Seguramente, los aficionados franceses e ingleses se las prometían más felices en este inicio de la Eurocopa. Ambas selecciones se juegan este martes pasar a octavos de final como primeras de grupo y no conseguirlo podría suponer meterse en un aprieto demasiado pronto. Didier Deschamps y Gareth Southgate, los seleccionadores, están en la picota.

Francia e Inglaterra llegaban confiadas a la Euro porque son las selecciones que reúnen más estrellas en sus plantillas. Los británicos, según la web especializada Transfermarkt, ganan a los galos con un valor de mercado total de sus jugadores superior: 1.500 millones a 1.230. Southgate llamó a un jugador más para el torneo (26) que Deschamps (25). Sólo la Portugal de Cristiano Ronaldo se les acerca, con un valor de 1.050 millones.

Este factor es lo que para muchos hace inexcusable el fútbol que están mostrando estas 'súper selecciones'. O mejor dicho, el poco fútbol que tanto Francia como Inglaterra están ofreciendo por el momento. De favoritas han pasado a decepciones en sólo dos jornadas y se van quedando sin margen para volver a revertir las tornas. Tienen prohibido fallar este martes contra Polonia y Eslovenia, respectivamente.

Deschamps lleva al mando de Francia desde 2012. Fue el recambio de Laurent Blanc, que sólo duró dos años en el cargo, y su ciclo, por el momento, ha comprendido tres Mundiales y tres Eurocopas, contando la actual. En 2016 perdió la final de la Euro en su país y se redimió Rusia 2018 con la segunda estrella mundial, que no pudo renovar en Qatar 2022 cayendo en penaltis contra Argentina. Fue renovado hasta 2026, siendo esta la última labor de Le Gräet al frente de la FFF tras ser acusado de acoso sexual.

Las críticas que recibe Deschamps del pueblo francés siguen dos vertientes: que no ha ganado todo lo que debía haber ganado con esta generación de jugadores y que su equipo juega con pasividad y aburre. Esos ataques, en realidad, parecen no afectarle a un técnico que en 1998 fue el capitán de la primera Francia campeona del mundo: "Si no os gusta, podéis cambiar de canal", dijo esta semana sobre las críticas al juego de su equipo en el empate contra Países Bajos.

Los jugadores de Francia tras un partido de la Eurocopa Reuters

A Francia se le acusa de no sacar todo su potencial en muchas fases de los partidos y a veces conformarse. La última media hora contra Países Bajos sí mostró a una selección dominante, pero era demasiado tarde y el partido acabó 0-0. Los galos sólo han metido un gol en esta Eurocopa, en la que siguen las dudas sobre lo que podrá aportar su jugador diferencial, Kylian Mbappé, tras romperse el tabique nasal en el debut.

Si Francia quiere ser primera de grupo está obligada a sacar un mejor resultado que Países Bajos, que juega contra Austria, o marcar más goles en caso de ganar los dos sus partidos. Ser primera le mandaría al segundo lado del cuadro para medirse a la segunda del grupo F, que ahora mismo es Turquía. El desastre sería quedar segunda y meterse en un lado del cuadro por el que ya van seguro España, Alemania y Portugal, y siendo el segundo del grupo E, ahora Bélgica, su contrincante en octavos de final.

Southgate, en el alambre

Gareth Southgate ocupa el cargo de seleccionador de Inglaterra desde 2016. Ha dirigido a los Three Lions en dos Mundiales (llegando a semis en 2018 y a cuartos en 2022) y en dos Eurocopa. Le persigue lo ocurrido en el torneo de 2021, que concluyó en una final en Wembley que enfrentó a los ingleses contra Italia y se decidió en los penaltis favorablemente para la Azzurra. Es uno de los mayores 'palos' sufridos por la selección inglesa, que no gana un título desde hace 58 años.

El contrato de Southgate expira después de la Eurocopa y el seleccionador, que también fue internacional en sus tiempos como jugador, ya confesó antes del torneo que si Inglaterra no gana, no seguirá en su puesto. Es lo que se le exige tras el fracaso de 2021 y el hecho de tener a la mejor plantilla, compuesta por estrellas como Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden o Bukayo Saka.

Harry Kane celebra un gol con Inglaterra Reuters

Las actuaciones en la Eurocopa, con el empate ante Dinamarca (1-1) que dejó muchas dudas, han sido una fuente de críticas para el equipo de Southgate. El seleccionador se las lleva todas. "Mediocre y pobre", calificó Rio Ferdinand el juego de esta Inglaterra. Más hiriente fue la pasada semana Gary Lineker, que calificó a Southgate como "tácticamente inepto". El técnico respondió a esas críticas este lunes asegurando no escuchar "a los de fuera".

Inglaterra sí depende totalmente de sí misma, pero su fútbol convence todavía menos que el de Francia. No da la sensación de ser un bloque. En la última jornada de grupos se mide a Eslovenia. Ganar le mandará a octavos contra un tercero y si queda segunda de su grupo vendrán los problemas ya que caerá emparejada con Alemania. Reaccionar ahora o empezar a sufrir ante otra posible debacle.