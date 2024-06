Inglaterra - Eslovenia, Eurocopa: horario y dónde ver por TV el partido de la fase de grupos

Inglaterra, en el grupo C, se juega el primer puesto contra una Eslovenia con sus opciones de estar en octavos de final intactas. La selección de Gareth Southgate está en el foco después de su decepcionante rendimiento en lo que va de torneo.

El combinado británico ya ha sacado billete y medio para la siguiente fase. Acumula cuatro puntos y sería una sorpresa que no fuera uno de los mejores cuatro terceros en el caso de hecatombe frente a Eslovenia. El liderato, por supuesto, aún no lo tiene amarrado. Con una victoria lo conseguirá, pero un empate podría no ser suficiente si Dinamarca gana a Serbia en la última jornada de la fase de grupos.

Pero si Inglaterra se clasifica con una victoria o con un empate pero con la misma propuesta de sus dos anteriores choques, seguirá escuchando las críticas del entorno que le rodea: sus aficionados y los medios de comunicación británicos se muestran bastante combativos con la propuesta de su selección, errática pese a su victoria ante Serbia (1-0) y su empate frente a Dinamarca (1-1).

Mientras, Eslovenia intenta olvidar el mal trago que pasó ante Serbia. En un instante, de estar prácticamente clasificado para octavos de final, pasó a tener pie y medio fuera del torneo. Ese instante fue el que protagonizó Luka Jovic con un cabezazo en el minuto 95 que dejó sin dos puntos al equipo dirigido por Matjaj Kek. De la gloria de tener cuatro, acabó con las dudas de sumar sólo dos. Y, probablemente, el empate no le sirva para seguir en la competición, porque acabar tercero con tres puntos no asegura nada.

Y si quiere asegurar su presencia en la siguiente fase, tendrá que ganar a Inglaterra. Su mejor arma será, otra vez, la del portero Jan Oblak, bastante acertado en los dos primeros partidos. Pero también sus laterales, Zan Karnicnik y Erik Janza, bastante inspirados y además autores de los únicos dos tantos eslovenos. Otro como Benjamin Sesko aún no han levantado la mano y se espera la aparición de un jugador que es una gran promesa que mima el Leipzig.

¿Cuándo se juega el partido de Eurocopa entre Inglaterra y Eslovenia?

El partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa entre Inglaterra y Eslovenia se disputa este martes 25 de junio en el Rhein-Energie Stadion, de la ciudad de Colonia. El choque se juega a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 14:00 y en Argentina las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Eurocopa entre Inglaterra y Eslovenia?

El encuentro entre el combinado inglés y la selección eslovena se disputa en el Rhein-Energie Stadion, en la ciudad alemana de Colonia. Un feudo con capacidad para 50.000 que habitualmente acoge los partidos del FC Colonia.

¿Dónde se podrá ver por TV el partido de Eurocopa entre Inglaterra y Eslovenia?

Este partido de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y Eslovenia podrá verse en televisión a través de La 1 y la plataforma online RTVE Play. La televisión pública española tiene los derechos para retransmitir en directo esta edición completa del torneo continental.

Además, se podrá seguir el Inglaterra - Eslovenia a través de la retransmisión minuto a minuto de EL ESPAÑOL.