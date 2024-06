Bélgica - Rumanía, Eurocopa en directo | Monólogo del combinado belga

Con poco tiempo y muchas urgencias. Así llega Bélgica a este encuentro tras una primera jornada para el olvido. Cayeron ante Eslovaquia y no encontraron fluidez en su juego. Por no hablar de su negación de cara a gol. Lukaku erró todas las ocasiones que tuvo. Todo lo que no sea vencer al cuadro rumano, supondrá un paso atrás en el camino por alcanzar los octavos de final.