Las notas de España ante Italia: de la exhibición de Fabián Ruiz al MVP de Nico Williams

España

Italia

España ya está en los octavos de final. La inmaculada actuación de la Selección en el encuentro contra Italia dejó una exhibición sobre el terreno de juego que, sin embargo, tan sólo se vio reflejada por la mínima en el marcador y con un gol en propia puerta de los italianos.

Los hombres de Luis de la Fuente firmaron seguramente el mejor fútbol que se ha visto hasta el momento en la Eurocopa. No dieron concesiones atrás, funcionaron en el centro del campo sobre todo gracias a un excelente Fabián y arriba Nico Williams fue la estrella indiscutible.

Unai Simón: 6

La mejor noticia para España es que no tuvo que aparecer en el primer cuarto de hora. Estuvo rápido al cruce para adelantarse y atrapar el pase filtrado de Scamacca y seguro con el juego de pies. Otro partido en el que gana confianza, importante para lo que viene, que no es otra cosa que los octavos de final.

Carvajal: 7

Inteligente a la hora de medir sus pocas carreras por banda. Italia apenas ha percutido por su costado, ha buscado el lado de Cucurrella. En ataque, ha acompañado en todo momento las cabalgadas de Nico Williams. Envió un magnífico pase al área que a punto estuvo Rodri de transformar en gol y estuvo rápido al corte. Su experiencia es clave para nutrir a una selección plagada de jóvenes.

Le Normand: 7

Buen desplazamiento largo en la primera mitad, buscando con Morata la espalda de los centrales. Inició algo dubitativo en el cruce, pero con el paso de los minutos fue ganando contundencia. Chiesa puede dar fe de ello. En el segundo tiempo conectó un cabezazo que a punto estuvo de convertirse en el segundo gol de España. Vio la amarilla tras pisar a Zaccagni.

Laporte: 6

Regresaba al once tras las molestias físicas que anularon su participación ante Croacia en el debut y no pudo tener una vuelta más plácida. No fue exigido ni a la carrera ni por arriba. Le ganó una duelo a Scamacca de esos que achican al delantero y engrandecen la confianza del central. No tuvo mucho trabajo. Intangtible que habla bien de España.

Cucurella: 8

Seguramente nadie se esperaba su titularidad, pero ahora a ver quién le sienta. Ante Croacia fue creciendo a medida que pasaban los minutos y llegó a sacar bajo palos un gol cantado. Ante Italia dio continuidad a esa versión. Sostuvo a Frattesi, estuvo rápido en la anticipación y se prolongó en ataque con sentido. La revelación de la Eurocopa.

Rodri: 7

Es el timón de la selección española, el jugador más posicional del equipo, siempre está en el sitio correcto y dota de mayor libertad a Pedri y Fabián. Da sentido a la circulación de España. Tuvo en sus botas el primer gol de España, pero un zaguero italiano se interpuso. No falló ningún pase en todo el primer tiempo. Dio el susto al quedar tendido en el suelo y llevarse la mano a la rodilla, pero pudo seguir jugando con normalidad. Vio la tarjeta amarilla que le impedirá jugar ante la Albania la última jornada de grupo, un trámite para España ya está en octavos.

Fabián: 9

Impresionante partido del futbolista del París Saint-Germain. No parecía tener garantizado su sitio en el once titular antes de la Eurocopa, pero se ha convertido ya en un imprescindible dentro del equipo de Luis de la Fuente. Movió al equipo, le dio consistencia en la zona ancha y estuvo a punto de meter un golazo desde fuera del áreas. Sobresaliente.

Pedri: 8

Sigue creciendo el joven centrocampista en esta Eurocopa. Físicamente todavía termina muy justo los partidos, y necesitará tiempo para ir ganando resistencia, pero tiene una clase innegable. A punto estuvo de marcar dos goles ante Italia, primero con un cabezazo y después con un disparo desde dentro del área.

Nico Williams, en acción ante Italia. REUTERS

Nico Williams: 10

El mejor del partido. De largo y sin discusión. España tiene un tesoro con este jugador, uno de esos en peligro de extinción en el fútbol. Tiene desborde, descaro y regate, algo que cada vez escasea más. Le salió casi todo bien, volvió loca a la defensa de Italia por ambas bandas, por dentro y sobre todo por fuera. Estrelló un tiro en el larguero y de un centro suyo nació el gol.

Lamine Yamal: 7

Lo más desequilibrante que tiene España son las bandas, y Yamal está en una de ellas. Forma el dúo perfecto con Williams. Estuvo a punto de marcar un golazo con un disparo con rosca que buscaba la escuadra y se marchó por muy poco.

Morata: 7

Tuvo una ocasión muy clara en la primera mitad para haber inaugurado el marcador, pero Donnarumma estuvo muy atento. Generó peligro, fue el hombre que ancló más a la defensa de Italia. Siempre cumple con España.

Baena: 5

Correcto sustituyendo a Pedri. De la Fuente quiso darle más consistencia al centro del campo en el tramo final, y a Baena le tocó pasar los minutos más complicados cuando Italia trató de dar un paso adelante ya en el tramo final.

Ferran: 5

Sustituyó a Lamine Yamal. Le puso ganas y derroche en los veinte minutos que estuvo sobre el campo, aunque no pudo ser tan decisivo como su compañero del Barcelona.

Oyarzabal: 5

Apenas disputó algo más de diez minutos. Luis de la Fuente quiso aprovechar su calidad para tratar de tener algo más el balón.

Ayoze: 5

Muy pocos minutos sobre el terreno de juego en su debut en una Eurocopa, pero gozó de dos ocasiones muy claras para marcar. No tuvo suerte de cara a la portería contraria, pero al menos demostró tener facilidad para crear peligro.

Mikel Merino: sin calificar

Entró en el último minuto del tiempo añadido para darle un poco de oxígeno a la Selección.