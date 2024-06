De la Fuente: "Estamos muy lejos de pensar en ser campeones, pero estamos haciendo camino"

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación para analizar la victoria de España ante Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. El seleccionador se mostró muy satisfecho y, lejos de llevarse los elogios, descargó la responsabilidad de la buena imagen dada sobre sus jugadores.

Alabó a sus futbolistas a nivel individual y aseveró, no obstante, que la Selección todavía está lejos de plantearse la opción de ser campeona en la Eurocopa. Además, señaló que el pobre rendimiento de Italia se debió al gran partido que firmó España, que fue capaz de reducir a su rival.

El nivel de fútbol

"Hoy he reconocido a nuestro equipo, he visto el potencial que tiene. Haber sido capaces de minimizar a una gran selección como la italiana, que parecía menos buena porque hemos estado a un nivel fantástico. Nosotros estamos muy lejos todavía de ser campeones, pero estamos haciendo el camino. Paso a paso, vamos con tranquilidad".

De la Fuente, en el partido contra Italia. REUTERS

La ausencia de Nacho

"Nacho me comentó que tenía unas molestias, y esta mañana se le vio algo que le impedía jugar. No sé si será titular o no el próximo día, pero lo más importante es que esté recuperado. Laporte creo que ha hecho un partido excepcional, ha estado pletórico, dominando todas las fases del juego y a un nivel altísimo. Eso demuestra que tenemos jugadores para suplir cualquier contingencia".

Un resultado corto

"Hemos dominado y controlado a Italia, así que el resultado es corto para las ocasiones que hemos tenido. De todo se aprende, pero era un partido con su dificultad. Esperamos mejorar en el siguiente partido contra Albania. Hoy hemos visto el potencial que tiene España, que ha hecho pequeña a una selección como Italia. Estamos haciendo nuestro camino y nos hace ilusión que la gente también la tenga. Pero hay que ir paso a paso".

La clasificación a octavos

"Estoy feliz y orgulloso de estos jugadores. No paran de ganar y de crecer. Hemos conseguido la clasificación en un grupo complicado. No sólo ha sido ganar, ha sido también la manera de hacerlo frente al campeón de Europa. Hemos sido superiores en lo físico, pero también en lo táctico y en el talento de nuestros jugadores. Les hemos superado".

Las rotaciones ante Albania

"Podemos ahora refrescar el equipo y dar oportunidad a otros grandísimos jugadores que están esperando en el banquillo. Pero aquí la prioridad es el colectivo. Veremos cómo se encuentran los jugadores y sacaremos ante Albania un equipo igualmente muy potente".

El partido de Cucurella

"Ha hecho un gran partido. Cucurella sabe lo que yo le pido y lo que él puede darme, como todos los demás. Es un jugador magnífico, que rinde y es competitivo. Pero nuestra fuerza es el grupo, que es insaciable".

Mayor dificultad

"Sabemos que llegarán selecciones muy potentes y todos serán partidos distintos. Nosotros tenemos que seguir trabajando con humildad y pensar que aún hay margen de mejora. La exigencia de los próximos partidos irá en aumento".