Rodri y Morata hacen saltar las alarmas de España: las opciones de De la Fuente para el partido frente a Italia

Un día después de que Alemania desprecintara su Eurocopa con una goleada, España respondió con un golpe de autoridad encima de la mesa al superar cómodamente a Croacia. Los de Luis de la Fuente presentaron su candidatura al título al desmontar a uno de los rivales más competitivos de la última década con los goles de Morata, Fabián Ruiz y Carvajal. [Así hemos vivido la victoria de España ante Croacia].

España solo había comenzado con tanta autoridad una Eurocopa en 2008, cuando ganó a Rusia 4-1. ¿Les suena el desenlace aquel año? La Roja mostró ante Croacia una solidez formidable en un partido en el que brillaron Fabián y Lamine Yamal por encima del resto y que terminó con la inquietud de las lesiones de Álvaro Morata y Rodri, que se retiraron doloridos, aunque sin demasiada gravedad.

Así lo transmitió el propio Morata nada más concluir el choque. "Cuando tienes un golpe fuerte notas que se te cargan otras partes de la pierna y es lo que me ha pasado. Lo mejor para el equipo era que saliese otro compañero por mí y lo diese todo. Estoy listo para Italia. Dar gracias a la federación porque estamos en un sitio increíble, se han pegado un gran trabajo", explicó.

Rodri fue otro de los que tuvo que abandonar el terreno de juego antes de tiempo debido a molestias musculares. Se marchó cojeando, pero el optimismo también sobrevuela su situación. "Rodri tiene fatiga. Ha trabajado y corrido muchísimo y ha pedido el cambio. Queremos dosificar a los jugadores todo lo que podamos", zanjó Luis de la Fuente. Sobre el papel ambos jugadores estarán disponibles para el duelo ante Italia, pero, la cercanía del duelo -cuatro días- provoca que haya que pensar en alternativas. Mejor prevenir que curar.

Cambio de sistema

El abanico de opciones para el seleccionador nacional es muy amplio y variado. Va desde el cambio de sistema hasta la tenencia del mismo esquema exhibido contra Croacia, pero diferentes hombres. En el primero de los escenarios, España abandonaría el 4-3-3 y pasaría a formar con un 4-2-3-1 con Zubimendi haciendo de Rodri y escoltando a un Fabián Ruiz que gozaría de mayor libertad para incorporarse al ataque.

La línea de tres la integrarían Lamine y Nico Williams en los costados con Dani Olmo de enganche por detrás de Ferran Torres o Mikel Oyarzabal, que ejercerían como falso nueve. Este sistema no disgusta a un Luis de la Fuente que el año pasado lo probó durante varios entrenamientos y en ciertos tramos de algunos partidos.

Álvaro Morata, en el suelo dolorido Reuters

Una de las prioridades del seleccionador ha sido siempre la tenencia de diferentes planes para afrontar las dificultades planteadas por los rivales. Ante Italia se encontrará un equipo compacto que domina la altura, por lo que abrir el campo por las bandas y mantener constante movimiento en la punta no sería mala opción.

Mismo sistema; diferentes hombres

Eso en caso de variar el sistema, pero también puede mantener el 4-3-3 que tan buen resultado dio contra Croacia y cambiar hombre por hombre. En este segundo escenario emerge Zubimendi en el pivote, escoltado por Pedri y Fabián Ruiz como interiores; Nico Williams y Lamine Yamal en los costados y en punta existe una dicotomía.

Apostar por un falso nueve, lo que abre el casting a Oyarzabal, Dani Olmo y Ferran Torres, u optar por un referente ofensivo que fije a los centrales como es Joselu. "Tenemos las ideas muy claras. El lunes ya nos pondremos a trabajar con el partido ante Italia, que será complicado. Tenemos que estar al mismo nivel que hemos estado contra Croacia", admite de la Fuente.

La entrada en el once de Joselu se antoja algo más complicada pues el papel de revulsivo le sienta bien al jugador del Real Madrid y De la Fuente se guardaría esa carta para cambiar el guion de un partido en caso de que su primera opción no ofrezca el resultado esperado. Cabe recordar que se espera la presencia de Morata y Rodri en el once contra Italia, pero más vale prevenir que curar.