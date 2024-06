Lamine Yamal se cita con la historia: un nuevo 'wonderboy' en la Euro tras los pasos de las grandes estrellas

Lamine Yamal (Esplugues de Llobregat, 2007) se ha ganado por méritos propios ser uno de los nombres propios de esta Eurocopa antes de su inicio. La promesa de la Selección y del FC Barcelona está lista para hacer historia en cuestión de días, en el estreno de España contra Croacia, cuando se convertirá en el debutante más joven en la competición con 16 años y 11 meses. Si marca, también será el goleador más joven.

Los récords de precocidad acompañan a Lamine desde su debut en el primer equipo del Barça, hace ya más de un año -29 de abril de 2023-. Parece algo lejano, y más viendo lo que está madurando en el campo el joven del barrio de Rocafonda, en Mataró. Esta temporada ha alcanzado la cifra redonda de 50 partidos con la camiseta azulgrana (7 goles y 10 asistencias) y suma ya siete apariciones oficiales con la Selección, habiendo marcado dos tantos. La Euro es su siguiente objetivo.

A Lamine nada le asusta, como bien lo indicaba este martes en rueda de prensa su compañero Pedri: "Dentro del campo no piensa en la presión de jugar un gran torneo. Él disfruta y se nota que lo hace", dijo el tinerfeño. En esta Eurocopa, recoge su testigo: Pedri está entre los diez debutantes de menos edad en el torneo y fue elegido mejor jugador joven en la edición celebrada durante el verano de 2021. Yamal apunta alto.

La primera Eurocopa es siempre especial. Lamine Yamal rebasará el registro de precocidad que se marcó en la última edición, precisamente en un partido de España. En el encuentro de fase de grupos contra Polonia, celebrado el 19 de junio de 2021, Kacper Kozlowski se convertía en el debutante más joven (17 años y 246 días) de la historia al saltar al campo en el minuto 54 de partido. Lamine bajará su registro en casi un año completo y lo hará, casi seguro, partiendo como titular en el once de Luis de la Fuente.

La de Lamine Yamal es la última aparición de un wonderboy en la Eurocopa, lo cual se vio también en 2021 con otras dos figuras, además de Pedri, que ahora son estrellas de alcance mundial: Jude Bellingham y Jamal Musiala.

Debutantes más jóvenes en la Eurocopa Kacper Kozlowski (Polonia - España, 19 Junio 2021) – 17 años y 246 días

Jude Bellingham (Inglaterra - Croacia, 13 Junio 2021) – 17 años y 349 días

Jetro Willems (Países Bajos - Dinamarca, 9 Junio 2012) – 18 años y 71 días

Enzo Scifo (Bélgica - Yugoslavia, 13 Junio 1984) – 18 años y 115 días

Jamal Musiala (Alemania - Hungría, 23 Junio 2021) – 18 años y 117 días

Valeri Bojinov (Bulgaria - Italia, 22 Junio 2004) – 18 años y 128 días

Johan Vonlanthen (Suiza - Inglaterra, 17 Junio 2004) – 18 años y 137 días

Pedri (España - Suecia, 14 Junio 2021) – 18 años y 201 días

Marcus Rashford (Inglaterra - Gales, 16 Junio 2016) – 18 años y 229 días

Wayne Rooney (Inglaterra - Francia, 13 Junio 2004) – 18 años y 233 días

La Eurocopa se prepara para recibir a Lamine Yamal, un chico que hasta el próximo 13 de julio, un día antes de la final, no cumplirá los 17 años. En una entrevista para el diario AS, realizada ya en la concentración de la Selección en Alemania, resaltaba su otra realidad: "Me he traído los deberes porque estoy en 4º de la ESO, tengo clases por la web y voy bien; espero que el profe no me catee". Lo da todo por la Euro y da por hecho que no estará en los Juegos de París, a los que podría ir. Por edad, seguirá teniendo otra oportunidad en Los Ángeles 2028.

En esta Eurocopa, a Lamine se le comparará con las primeras actuaciones que dejaron otras estrellas europeas en el torneo. Hemos hablado de Pedri, mejor jugador joven en 2021, y de Bellingham, que estaba en el banquillo de la final de aquella edición -y jugó en tres partidos, 55 minutos en total-, pero se puede echar la vista atrás a otras importantes figuras de la última década.

Kylian Mbappé, cabizbajo tras fallar su penalti en el Francia - Suiza Reuters

La gran estrella actual, a la que tendrá en La Liga el próximo año, es Kylian Mbappé. Con 19 años, el delantero francés ya levantaba un Mundial siendo una de las grandes caras de aquella Francia de 2018, pero tardó más en jugar su primera Eurocopa. A la de 2016 no fue y tuvo que esperar cinco años, por la pandemia, hasta 2021. Su papel decepcionó: no marcó, sólo dio una asistencia y falló el penalti que dejó fuera a su selección contra Suiza en los octavos de final. Aquel fue uno de los grandes 'palos' que ha recibido en su carrera hasta el momento. Con 25 años y recién fichado por el Real Madrid, ahora quiere resarcirse en Alemania.

Otra estrella a mencionar es Cristiano Ronaldo, que además batirá el récord de más Eurocopas jugadas en su sexta participación en el torneo. La primera vez se remonta a 2004, en una edición que se celebró en Portugal. Tenía 19 años y XX días cuando marcó en el partido inaugural, en la derrota contra Grecia -verdugo también de los lusos en la final-, siendo a día de hoy el quinto goleador más joven en la historia de las Eurocopas. El mejor registro es el del suizo Johan Vonlanthen, que hizo gol también aquel verano, con 18 años y XX días. Lamine, si marca, bajará la marca en más de un año y medio.

Goleadores más jóvenes en la Eurocopa Johan Vonlanthen (Suiza - Francia, 21 Junio 2004) – 18 años y 141 días

Wayne Rooney (Inglaterra - Suiza, 17 Junio 2004) – 18 años y 237 días

Renato Sanches (Polonia - Portugal, 30 Junio 2016) – 18 años y 317 días

Dragan Stojković (Francia - Yugoslavia, 19 Junio 1984) – 19 días y 108 días

Cristiano Ronaldo (Portugal - Grecia, 12 Junio 2004) – 19 años y 128 días

Ferenc Bene (España - Hungría, 17 Junio 1964) – 19 años y 183 días

Cristian Chivu (Inglaterra - Rumanía, 20 Junio 2000) – 19 años y 238 días

Patrick Kluivert (Países Bajos - Inglaterra, 18 Junio 1996) – 19 años y 353 días

Pietro Anastasi (Italia - Yugoslavia, 10 Junio 1968) – 20 años y 64 días

Michael Owen (Inglaterra - Rumanía, 20 Junio 2000) – 20 años y 189 días

Por último, si Lamine Yamal quiere mirarse en el espejo de otro español que siendo muy joven tuvo un gran impacto en su primera Eurocopa, ese es otro culé: Cesc Fábregas. En 2008, con 21 años, el '10' de aquella Selección fue quien abrió las puertas al cielo a toda España con el decisivo gol en la tanda de penaltis contra Italia y quien, de esta manera, acababa con el gafe de los cuartos de final. Lamine, que por aquellas ni siquiera había cumplido su primer año de edad, recoge ahora el testigo para citarse con la historia. Es el wonderboy de esta Euro.