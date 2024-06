La consecuencia de que Cubarsí se pierda la Eurocopa: revés duro para el Barcelona

Apenas se había superado el mediodía cuando llegó un nuevo revés para el FC Barcelona. Esta vez no fue económico, sino deportivo. Luis de la Fuente anunciaba la lista definitiva para la Eurocopa y saltaba la sorpresa. Cubarsí, que había sido fijo durante los últimos meses para el seleccionador español, se ha caído de la convocatoria y no formará parte de la expedición nacional que viaje a Alemania.

Su ausencia para la Eurocopa bien se puede entender como presencia prácticamente asegurada en los Juegos Olímpicos de París que se arrancan el próximo 26 de julio y se extenderán hasta el 11 de agosto. La asistencia de Cubarsí a los Juegos complica, y de qué manera, la hoja de ruta del FC Barcelona para preparar el inicio de LaLiga que coincide en día y hora con el último día de las Olimpiadas.

Dicha convocatoria, que no se hubiese dado si el central hubiese acudido a la Eurocopa, provocará que Cubarsí se pierda toda la pretemporada del conjunto azulgrana -etapa clave cada verano y en esta ocasión más al tratarse del inicio del proyecto de Hansi Flick- y llegue muy justo al inicio liguero. Todo dependerá de hasta dónde llegue el combinado nacional en París, pero, en caso de alcanzar la final que se disputará el 9 de agosto, Cubarsí tendría muy pocas opciones de participar en el inicio del campeonato a pesar de que podía partir como uno de los titulares y puntos fuertes del proyecto de Flick.

Cubarsí tiene vacaciones desde este viernes, aunque no gozará de un mes completo porque la concentración del combinado olímpico es a partir del 1 de julio. El central no podrá conocer al nuevo cuerpo técnico azulgrana hasta que regrese de los Juegos y habrá que convencer a Flick para este inicio de temporada. Una desventaja que en el club azulgrana no estaba previsto y que ha cogido por sorpresa.

Pedri, en los Juegos Olímpicos de Tokio RFEF

El Barça evita otro 'caso Pedri'

"Las pruebas realizadas han confirmado que sufre una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad". Es el último comunicado médico de Pedri, aunque el tercero del pasado curso que informa de una nueva rotura en la misma zona. El jugador se marchaba de San Mamés entre lágrimas, consciente de la dificultad para recuperarse a tiempo a fin de afrontar un verano que será una especia de déjà vu para él. Se disputa la Eurocopa y después los Juegos Olímpicos que finalizan pocos días antes del comienzo de una nueva temporada liguera. Pedri ya escaló ese ocho mil en su primera temporada como jugador profesional.

Disputó 52 de los 54 partidos totales de aquel curso, más la Eurocopa en la que España llegó hasta las semifinales jugando tres prórrogas y los Juegos Olímpicos, en los que el combinado nacional alcanzó y perdió la final después de otras tres prórrogas en las rondas anteriores. Y desde aquel 7 de agosto de 2021, Pedri ha caído lesionado cada poco tiempo. Primero con problemas en el muslo izquierdo y posteriormente en el derecho. El Barcelona evita un nuevo 'caso Pedri', pero pierde Cubarsí para toda la pretemporada, nunca llueve al gusto de todos.