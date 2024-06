Sorpresa en la convocatoria de Inglaterra para la Eurocopa: dos fijos se quedan fuera

Gareth Southgate ha hecho pública la convocatoria de Inglaterra para la Eurocopa que arranca a partir del próximo 14 de junio en Alemania. Entre los siete descartes que debía hacer de la prelista oficial de 33 futbolistas, dos han sido especialmente llamativos: Jack Grealish y Harry Maguire. El overbooking de talento en los three lions ha provocado que dos fijos vean el máximo torneo de europeo de naciones desde casa.

Minutos después de que Southgate diera a conocer la lista, el propio Harry Maguire confirmó, con un comunicado emitido en sus redes sociales, sus sentimientos tras perderse la que sería con seguridad su última Eurocopa. "Estoy desolado por no haber sido seleccionado para jugar con Inglaterra en la Eurocopa este verano. A pesar de mis esfuerzos, no he podido superar una lesión en el gemelo. Puede que me haya esforzado demasiado para conseguirlo. Simplemente, estoy destrozado", escribió.

El central del Manchester United, baja en la final de la FA Cup disputada y ganada a finales de mayo por los diablos rojos, todavía no había podido ejercitarse con el resto del grupo. No juega desde abril debido a una lesión en el gemelo y los servicios médicos de la selección comunicaron que todavía estaba siguiendo un programa individual. En el caso del extremos del City, según apunta The Athletic, tuvo problemas de forma en 2023-2024, habiendo marcado sólo tres goles en 36 partidos en todas las competiciones.

Lista completa de Inglaterra

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defensas: Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampistas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace) Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Jude Bellingham ( Real Madrid ), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Múnich), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

Las bajas de Harry Maguire y Jack Grealish se unen a las de James Maddison, que confirmó su ausencia en redes sociales. "Seguía pensando que habría un hueco para mí en una convocatoria de 26 hombres, porque creo que aporto algo diferente y he sido un pilar en toda esta campaña de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania, pero el seleccionador ha tomado la decisión y tengo que respetarla", escribió el jugador del Tottenham, que iba a ser titular contra Islandia en Wembley, pero no será de la partida al haber abandonado la concentración.

Además de los tres jugadores mencionados, Curtis Jones; Jarrel Quansah que había recibido la llamada de la Absoluta hace pocos días; Trafford y Branthwaite, tampoco estarán en Alemania. Inglaterra será, eso sí, ha llamado a Kane, Watkings y Toney como delanteros centros y a Henderson, Guéhi, Warton y Eze, lo que convierte al Crystal Palace en el equio que más jugadores aporta al combinado inglés.