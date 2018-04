El Barça y Guardiola, un chiste en las redes: “Y decía Puigdemont que no iban a echar a los catalanes de Europa”

El Barcelona cayó contra la Roma (3-0) y el Manchester City hizo lo propio frente al Liverpool (1-2). Ambos equipos, eliminados en los cuartos de final de la Champions League, fueron objeto de un sinfín de bromas en las redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook). Para algunos es como si hubiesen eliminado al mismo equipo. No hay que olvidar que Pep Guardiola entrenó al conjunto culé y desde que salió del Camp Nou no sabe lo que es llegar a una final de la europea. No lo hizo en su estancia con el Bayern de Múnich y tampoco ahora, en Inglaterra. El curso pasado se marchó de Europa en octavos y este lo ha hecho en cuartos.

Además, el Barcelona, que venía de un 4-1 en la ida, cayó estrepitosamente en el Olímpico de Roma. Nadie esperaba que el conjunto italiano pudiera remontar la eliminatoria, pero sí lo han hecho. Incluso, con Messi en uno de sus peores momentos. El argentino tampoco marcó en ninguno de los dos partidos y de nuevo, cuando él no es decisivo, su equipo no pasa a la siguiente fase.

Por todo esto, el Barcelona y el Manchester City han sido el objeto de todas las bromas. Han sido Trending Topic ambos equipos, además de sus protagonistas: Messi, Pep Guardiola, Valverde –señalado en esta derrota–…

No lo he consultado con Llarena pero creo que lo que le ha hecho la Roma al Barcelona es violencia. — Nuestro presidente (@presidenteES) 10 de abril de 2018

Última Hora. Rajoy le ofrece a Monchi la cartera de Exteriores. — gerardo tecé (@gerardotc) 10 de abril de 2018

Cuantos goles le metio Roma a Barcelona? pic.twitter.com/4nK4O2IEQn — Cabezas (@joseheads) 10 de abril de 2018

O que será que a Catalunha tem a dizer agora???HahahahaChora não, coleguinha!!! pic.twitter.com/MtQAzAXLB0 — Gabriel (@GabrielGomesG10) 10 de abril de 2018

Decía Puigdemont que aunque declarase la independencia no iban a echar a los catalanes de Europa. Ahí lo llevas. — Kim Jong-un (@norcoreano) 10 de abril de 2018

No te puede eliminar de la Champios un tio que se llama Manolas. — Dios (@diostuitero) 10 de abril de 2018

El Barça ha demostrado que en esto de hacer el ridículo en Europa también son muy españoles. — Dios (@diostuitero) 10 de abril de 2018

Y este sábado Barcelona-Valencia!!!haber si hay sorpresa y este valencia puede ganarles!!!Amunt Valencia!!! — dani daniel (@ocuppyvlc) 10 de abril de 2018

Luis Aragones era un sabio y tenía razón, el amarillo da mala suerte adeu Barça adeu Guardiola — Pochi (@pochii77) 10 de abril de 2018