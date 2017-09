Cristiano Ronaldo y Gareth Bale iluminan al Real Madrid en Dortmund

A los buenos jugadores siempre hay que juzgarlos en los grandes partidos, en los estadios donde se respira fútbol, en esos días de máxima exigencia. No significa ello que otros días no tengan que aparecer, pero sí que no es lo mismo un encuentro que otro. El Madrid vivía una gran cita en Dortmund, allí donde nunca había ganado y había pasado noches de mucho sufrimiento. Este año todo eso se cambió gracias a Cristiano Ronaldo y Bale. [Narración y estadísticas: Borussia Dortmund 1-3 Real Madrid] [Resultados de fútbol]

Las dos máximas estrellas del Real Madrid, sus dos fichajes más caros y los más mediáticos, irrumpieron en un escenario tan importante como el Signal Iduna Park. Dos goles de Cristiano, tanto y asistencia de Bale. Ellos dos se comieron al Dortmund, al que dejan muy herido en Champions (dos partidos, dos derrotas), y alumbran la competición europea de los blancos (seis de seis puntos).

Cristiano y Bale no es que hubieran comenzado muy bien la temporada. El primero, arrastrado por la sanción. El galés, por sus dudas todavía por una lesión. Pero los dos son futbolistas excepcionales, de época. Y en las adversidades se crecen. Portugués y galés se aliaron para hacer feliz al Madrid.

Cristiano Ronaldo y Bale se abrazan en un gol. REUTERS

Y eso que el resultado acabó siendo tramposo en dos lecturas. El Madrid sufrió por momentos, ya que en Dortmund no hacerlo es imposible, pero después pudo acabar goleando. La primera parte reflejó bien el partido y fue la clave: un Madrid más serio de lo normal, con las ideas bien claras, supo parar el ritmo frenético que quería imponer el Dortmund.

En esas circunstancias el Madrid leyó muy bien lo que allí pasaba y especialmente se sintió cómodo a partir del minuto 17, después de la maravilla de gol que crearon Carvajal y Bale, con una perfecta asistencia del primero y un remate de quilates del segundo. El galés disparó de primeras sin que el balón tocara la hierba y golpeó al esférico con el exterior y de forma precisa. Mimó al balón. Bien lo merecía el pase tan bonito del lateral de Leganés.

Cuatro minutos antes de ese gol pidió el Dortmund, y con razón, un penalti por manos de Ramos. Al camero, con los brazos levantados, le golpeó de forma involuntaria el balón tras despejarlo Keylor Navas, pero esa acción desvió la trayectoria del esférico y en el fútbol la suerte, para bien y para mal, también cuenta.

A pesar de que el Madrid logró tranquilizar el juego eléctrico que había y que los minutos transcurrían tal y como querían, en el Signal Iduna Park uno nunca se puede dar por ganador. Ni con un 0-2, el resultado que puso Cristiano nada más comenzar la segunda mitad, rematando una asistencia genial de Bale, se rindió el Dortmund. Marcó Aubameyang y tuvieron los alemanes minutos de asedio.

Cristiano celebra uno de sus goles en Dortmund. REUTERS

El incendio, esta vez, lo volvió a apagar Cristiano, que tras un pase de Modric corrió unos metros y golpeó al balón fuerte ya dentro del área. Fue la gran figura porque marcó los goles decisivos. Eso sí, merecen también recibir su justo elogio jugadores como Varane y Nacho, impecables en defensa y que salvaron dos goles cantados con 1-2 que bien hubieran cambiado el encuentro.

Victoria de mucho prestigio del Madrid, que gana por primera vez en Dortmund. Ahogó al líder de Alemania, que llegaba en un estado de forma envidiable. Los blancos demuestran que ante las adversidades, se crecen. Así es el Madrid y así son Cristiano y Bale. A más dudas, mejor actuaciones. De ellos no se puede dudar nunca.

Ficha Técnica

Borussia Dortmund: Burki, Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan (Dahoud), Sahin (Weigl), Gonzalo Castro, Gotze (Pulisic), Yarmolenko, Philipp y Aubemeyang.

Real Madrid: Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric (Dani Ceballos), Isco (Asensio), Bale (Lucas Vázquez) y Cristiano Ronaldo.

Goles: 0-1 Gareth Bale (18'). 0-2 Cristiano Ronaldo (49'). 1-2 Aubameyang (54'). 1-3 Cristiano Ronaldo (79').

Árbitro: Björn Kuipers (holandés). Amonestó a Toprak y Weigl (Borussia Dortmund) y a Bale, Carvajal y Modric (Real Madrid)

Estadio Signal Iduna Park. Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League.