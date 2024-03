Pau Cubarsí, el nuevo mesías del Barça, hijo de un carpintero y nacido en un pueblo 195 habitantes

El 21 de enero de 2007 el Barça se impuso en el Camp Nou al Nàstic por 3-0 en un choque que le permitió adelantar al Sevilla y colocarse líder de La Liga. Los futbolistas descansaron al día siguiente, pero ese domingo se produjo un acontecimiento que, 17 años después, puede hacer soñar al barcelonismo con más noches de gloria.

A 155,8 kilómetros del Camp Nou, nació en Estanyol Pau Cubarsí. Llegaba al mundo, concretamente a una población de Girona de tan solo 195 habitantes, un niño de una familia trabajadora y humilde. Casi dos décadas después, sus padres ven como aquel chico que comenzó a dar sus primeras patadas en el Vilablareix es una de las mayores promesas del FC Barcelona.

Porque sí, Pau Cubarsí es una de las mayores perlas de 'La Masía'. Y ya empieza a ser una realidad. En 2013 jugaba en el patio del colegio y en 2024 ya ha logrado ser el MVP de un partido de octavos de final de Champions League.

Estanyol es un pueblo que pertenece al municipio de Bescanó. Un lugar lleno de construcciones rurales a solo ocho kilómetros de Girona. Allí, la familia de Pau Cubarsí regenta una carpintería (Fustería Cubarsí) desde 1905.

Son ya cuatro generaciones que regentan un negocio familiar en el que están plenamente implicados. Siempre que ha podido, Pau ha echado una mano a su padre en las labores de carpintero. Quizá de ahí ha nacido esa madera de líder que tiene la perla azulgrana.

Llamado a triunfar

La irrupción meteórica de Cubarsí no es casualidad. No sorprende a aquellos que le han visto jugar desde que era un crío. David García, su primer entrenador en el Vilablareix, habló de Cubarsí en una entrevista a El Periódico. "Me impresionó desde el primer día. Era central, pero era uno de los que marcaban más goles. Cogía el balón, cruzaba el campo y marcaba. Él decía que jugaría en el Barça. Y el esfuerzo le ha llevado hasta ahí.", apunta Sergio.

No duró demasiado en el Vilablareix. No era de extrañar, su talento era inmenso. Fichó por el Girona y en 2018 entró en las categorías inferiores del Barça. En ella coincidió con Biel Ramírez, quien destaca el impacto de Cubarsí: "Marcaba la diferencia. En los campos oíamos que la gente decía cosas como: 'Hostia, hoy jugamos contra Pau Cubarsí'. Nos hacía jugar bien a todos", afirma Biel.

Cubarsí fue pasando por las categorías inferiores del Barça y poco a poco se fue perfilando como una de las mayores promesas de 'La Masía'. Con 15 años debutó en la Youth League y este año se empezó a hacer un hueco en el segundo equipo azulgrana.

El comienzo del sueño

Pau Cubarsí nunca olvidará el 18 de enero de 2024. Aquel día, el central azulgrana vistió por primera vez la elástica del primer equipo. Lo hizo en el Reina Sofía en un encuentro de octavos de final de la Copa del Rey frente a Unionistas de Salamanca.

Un choque en el que entró desde el banquillo tras el descanso y ayudó a los suyos a superar una eliminatoria en la que los salmantinos no lo pusieron nada fácil. A partir de ahí, debido a su buen rendimiento y las continuas bajas en la zaga culé, Pau Cubarsí empezó a coger protagonismo.

Tres días después disputó sus primeros minutos en Primera División y lo hizo partiendo desde el once titular. Jugó 81 minutos en la victoria frente al Betis en el Villamarín y empezó a dejar algunas muestras de su gran talento defensivo.

Tras el choque ante los béticos llegaron diez más de forma consecutiva. Nadie le saca del once. Sin embargo, todavía quedaba por ver la primera gran exhibición de Cubarsí en la máxima élite. Esta llegó en el partido de este martes frente al Nápoles.

Cubarsí demostró una personalidad abrumadora. Titular, jugando sus primeros minutos en Champions, en un partido a vida o muerte, defendiendo a uno de los mejores delanteros de la actualidad. Jugó un partido excelso y fue nombrado mejor jugador del partido.

El premio de la Selección

Sus grandes actuaciones en los últimos meses han provocado que su nombre esté dentro de los posibles a ser incluidos por Luis de la Fuente para los partidos de las próximas semanas de la selección española.

El seleccionador español ofrecerá la convocatoria este viernes 15 de marzo y es muy probable que Pau Cubarsí esté en ella. El canterano azulgrana ha hecho méritos suficientes para que De la Fuente pueda probarle.

Cubarsí no ha disputado ningún partido en la selección española sub 21 ni en la sub 19. Sí que ha sumado internacionalidades en las más inferiores. Su mayor participación ha tenido lugar en la sub 17 donde ha jugado 17 encuentros.