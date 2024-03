La lesión de Diakhaby es la más grave en la rodilla: "Lo primero es que pueda volver a andar"

Más allá de la polémica de la última jugada, el Valencia - Real Madrid quedó marcado por una de las imágenes más terroríficas vistas en los últimos tiempos en La Liga. Se trata de la lesión que sufrió el defensa Mouctar Diakhaby, en una acción fortuita con el madridista Aurélien Tchouaméni.

El Valencia informó del diagnóstico de su jugador, que sufre "una dislocación de la rodilla derecha". Las estimaciones son pesimistas y hablan de una baja de alrededor de un año para el central che de 27 años.

"La batalla será larga, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para regresar lo más pronto posible a los campos y aún más fuerte", escribió Diakhaby en sus redes sociales tras pasar por el hospital.

[Mateu Lahoz carga duramente contra Gil Manzano y el arbitraje español: "Demasiado ego"]

Varios especialistas han analizado en los últimos días la lesión sufrida por Diakhaby. Es el caso del doctor Enrique Gastaldi, que habló en SER Deportivos Valencia acerca de un percance que calificó como "espeluznante". "La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior", explicó.

El traumatólogo lamentó la gravedad de la lesión sufrida por Diakhaby: "Es una lesión rarísima. Es la lesión más grave que un jugador de fútbol puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión".

Los jugadores de Valencia y Real Madrid reaccionan a la grave lesión de Diakhaby EFE

El doctor Gastaldi explicó con profundidad la lesión: "Piensa que cuando la rodilla se luxa, se sale del sitio... es que se sale el hueso del sitio. Y eso supone romper los ligamentos, que son los ligamentos el cruzado anterior, posterior, lateral, externo... Y para salirse el hueso tiene que romper los ligamentos. Y una vez que rompe los ligamentos puede tener una complicación, que siempre hay que tener en cuenta en una luxación de rodilla, que es que no tenga una lesión vascular. La arteria poplítea viene por detrás de la rodilla y pasa junto al hueso. Y cuando el hueso se sale puede desgarrar la arteria, la vena... o el nervio. Son lesiones gravísimas de entrada".

"Con este tipo de lesión lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 ó 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones", añadió. "Cuando uno tiene una lesión en la arteria femoral se juega la pierna, pero no va a tener problemas para andar", concluyó el doctor Enrique Gastaldi.

"Diakhaby corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol" Juanjo López Martínez

Una explicación similar fue también dada por el doctor Juanjo López Martínez, médico personal del tenista Carlos Alcaraz desde que le atendiera por primera vez en traumatología a los ocho años. Ahora le acompaña por el circuito del tenis profesional.

Juanjo López explicó en Estadio Deportivo que "lo primero que hay que buscar es que el paciente pueda volver a andar". Es su diagnóstico de lo que considera "una lesión gravísima" por la que el jugador, incluso, "corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol, porque suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera".