Juicio a Dani Alves en directo | Última hora: declaración del futbolista y los informes periciales

"¿Es frecuente ver agresiones sexuales en las que no aparece ninguna lesión a nivel vaginal? No es lo frecuente, pero es posible. No encontramos ninguna lesión, pero esto no quiere decir que sea consentido ni no consentido. Es verdad que es más común encontrar heridas cuando se producen actos no consentidos, pero no se puede descartar nada", han señalado las médicas.