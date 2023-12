Sale a la luz el vídeo del rescate del exfutbolista Marcelinho Carioca tras ser secuestrado

Hace justo una semana, el pasado 18 de diciembre, el exfutbolista Marcelinho Carioca, que militó en el Valencia CF, fue liberado tras haber sido secuestrado durante la madrugada del día 16 al 17. El diario brasileño Globo ha publicado el vídeo del momento del rescate de Marcelinho y de su amiga Tais Alcântara de Oliveira, también retenida por los delincuentes.

Tanto Marcelinho como Tais estaban encerrados en una habitación en Itaquaquecetuba (Sao Paulo). La Policía Militar encontró la casa luego de que un aviso anónimo señalara la dirección donde las víctimas estaban secuestradas.

Marcelinho se emocionó al ver que eran las autoridades policiales las que subían las escaleras y entraban a la habituación, situada en una segunda planta. El exfutbolista brasileño, al que cubría una toalla, abrazó al policía y no pudo contener las lágrimas mientras aún estaba en la habitación.

"Cuando entró [la policía] escuchamos ruidos y ellos [los delincuentes] ya habían salido por la ventana. Cuando bajé la cabeza, no sabía lo que venía, dije: 'Nos van a disparar', nos van a matar'. Bajé la cabeza y [pensé] 'Señor no me dejes, no me dejes'" ha recordado el que fuera, sobre todo, un ídolo del Corinthians.

Taís estaba acostada en la cama, mirando a la pared, y Marcelinho estaba de cara al mismo rincón y con una toalla en la cabeza: "Cuando llegó la policía me quedé en shock, porque no todo el mundo puede salir vivo de una situación así", relata la amiga del exfutbolista.

Cuatro personas fueron detenidas por su supuesta implicación en el caso, que es investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil de Sao Paulo. La policía está buscando a otros dos delincuentes más, que se encuentran prófugos con órdenes de arresto.

Según la versión de los hechos de Marcelinho, fue secuestrado tras salir de un concierto organizada en el estadio del Corinthians. Los delincuentes le pidieron un rescate de 30.000 reales (6.100 dólares / 5.600 euros), pero sus familiares optaron por no pagar e informar a la Policía sobre lo sucedido.

Después de haber estado desaparecido, el ex futbolista Marcelinho Carioca 🇧🇷reapareció en un video, donde dice que fue secuestrado por el marido de su amante.



Ambos fueron raptados a la salida de un show en el estadio de Corinthians.



Paso por La Liga

Marcelinho Carioca tuvo un paso fugaz por el fútbol español. Debutó como profesional en 1988 con el Flamengo y, tras pasar unos años en el Corinthians, firmó con el Valencia. En el cuadro che tan solo jugó seis partidos. Fue un paso testimonial. Llegó a jugar cuatro partidos oficiales con la selección brasileña, con la que anotó dos goles.

Después de su corta aventura en La Liga volvió al Corinthians para hacerse leyenda. Fue uno de los protagonistas del Mundial de Clubes del 2000 y anotó 206 goles en sus 427 partidos con el equipo.

Antes de su retirada, jugó también en los brasileños Santos, Vasco da Gama, Brasiliense, Santo André, en el japonés Gama Osaka y en el francés Ajaccio. Después de su retirada en el Corinthians, en 2010 se graduó como periodista en la universidad Rio Branco e incursionó también en la vida política.

