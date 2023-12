Rocha se puso el mismo sueldo que Rubiales como presidente de la Gestora: más de 600.000€ al año

Pedro Rocha cobra el mismo salario que tenía Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y que está por encima de los 600.000 euros anuales. El presidente de la Gestora propuso mantener ese sueldo, aunque apenas tiene funciones ejecutivas hasta la celebración de las elecciones en 2024.

La propuesta fue avalada por asentimiento al ser presentada ante los demás miembros de la Junta Gestora y de la Comisión de Presidentes Territoriales. Rocha sólo ha desestimado cobrar la ayuda a la vivienda, la misma que provocó que la Justicia investigara a Luis Rubiales.

Este salario no ha sido, en ningún momento, votado por la Asamblea General, que es el órgano competente para ello. Además, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el último presidente de una Gestora de la RFEF, Miquel Bestard durante un breve espacio de tiempo en 2020, no cobró por su desempeño en el cargo y sólo le fueron sufragados los gastos de representación.

[Negreira 2.0: Tatxo Benet gestionará el VAR al mismo tiempo que hace negocios con el Barcelona]

Rocha, además, dispone de coche y chófer. El sucesor de Rubiales está aprovechando los viajes por diferentes Comunidades Autónomas para cerrar los apoyos de los presidentes de las Territoriales de cara a las elecciones que tendrán lugar, en teoría, durante el primer cuatrimestre del próximo año.

A pesar de que aún no lo ha hecho oficial, Rocha hace semanas que trabaja en su candidatura desde el puesto de presidente de la Gestora. El extremeño accedió al cargo después de que Rubiales le designara a dedo su sucesor y cesara al resto de vicepresidentes antes de la Asamblea del 25 de agosto.

Sin actas ni votos

Por otro lado, las actas de la Comisión de Presidentes Autonómicos no están actualizadas en el portal de Transparencia de la web de la RFEF desde el pasado mes de marzo, a pesar de que se han celebrado varias desde que Rubiales fuera primero suspendido por la FIFA y después dimitiera del cargo.

Que Rocha quisiera heredar el salario de Rubiales, a pesar de sus escasas competencias como Gestora, ha creado un clima de tensión con algunos presidentes Territoriales que, si bien en público no se pronunciaron, sí que critican con dureza al extremeño en privado.

Además, Rocha intenta acudir a las elecciones como único candidato. Detrás de este deseo se esconde también su miedo escénico a la hora de hablar en público y de conceder entrevistas a los medios de comunicación o de debatir con otros candidatos.

De hecho, varios empleados de la RFEF indican a este periódico el patente nerviosismo que mostró Rocha durante su discurso en la tradicional copa de Navidad con los empleados que se celebró la semana pasada.

El VAR y Mediapro

Rocha no sólo se puede haber extralimitado en sus funciones con su salario, sino también al conceder el VAR a Mediapro. Una decisión para la que una Gestora no tiene competencia y que ha creado una gran polémica por el conflicto de interés de Tatxo Benet. El máximo ejecutivo de la empresa audiovisual catalana es miembro del consejo de administración de Bridgeburg Invest, la filial de Barça Studios que desarrolla los negocios digitales.

En plena investigación del 'caso Negreira' por el pago de 8 millones de euros por parte del FC Barcelona al vicepresidente arbitral, se ha creado una gran polémica en torno a la RFEF por la concesión del servicio de asistencia al arbitraje mediante vídeo hasta 2028 a una empresa claramente vinculada con el club catalán.

Sigue los temas que te interesan