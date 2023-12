Se desvela el autor de los gemidos sexuales en el sorteo de la Eurocopa: fue una broma de un youtuber

El sorteo de la Eurocopa 2024 dejó una de las escenas más insólitas que se han vivido en este tipo de eventos en los últimos años. Unos extraños y desconcertantes segundos que causaron estupor en la mayoría de los presentes en la sala, ya que un audio inesperado, de índole sexual, se empezaron a escuchar y prácticamente nadie sabía de dónde procedía.

Los asistentes a la Elbphilharmonie de Hamburgo se quedaron pasmados y casi paralizados durante unos instantes ante lo inesperado de la situación. Un hecho que llegó a incomodar a la UEFA, que abrió una investigación acerca de lo sucedido en el recinto para tratar de desentrañar quién había sido el culpable.

El youtuber Daniel Jarvis ha tardado poco menos de unas horas en reconocer la autoría de lo sucedido. Lo ha hecho a través de su cuenta de X, donde ha dejado un vídeo para demostrar que fue él quien reprodujo los gemidos sexuales durante la ceremonia del sorteo de la Eurocopa.

"Escuchen, éramos nosotros, éramos nosotros. Lo metimos ahí, pusimos el teléfono ahí, lo llamamos, y provocamos el ruido sexual en el sorteo de la Eurocopa 2024", espetó Daniel Jarvis en su publicación en la red social para dar a conocer la autoría del inesperado y relevante sonido. Una broma del mal gusto que no es la primera vez que realiza el youtuber.

Hace un tiempo, Daniel Javis ya fue protagonista de una broma del mismo estilo antes de un partido en Inglaterra. En un duelo correspondiente a la FA Cup, el creador de contenido coló ruidos sexuales antes de que arrancase el encuentro entre el Liverpool y el Wolverhampton.

Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise https://t.co/zAo3Q1vQmk — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) December 2, 2023

De hecho, Gareth Soutghate, seleccionador de Inglaterra, habló sobre lo ocurrido en Hamburgo. El técnico aseguró que no le dio especial relevancia, puesto que fue algo que no duró mucho en el tiempo y que no se escuchó nítidamente, al menos por su parte. "Supongo que fue algún tipo de broma, pero fue difícil distinguir realmente qué era", espetó el que fue uno de los asistentes al evento.

Los rivales de España

Otro de los momentos más importantes del sorteo de la Eurocopa 2024 fue cuando se completó el bombo de España. La selección que dirige Luis de la Fuente era una de las cabezas de serie, pero se llevó un amargo premio puesto que quedó encuadrada en un difícil grupo.

El combinado español tendrá que verse la cara con dos viejos conocidos de torneos anteriores como son Italia y la Croacia de Luka Modric. Ambos representan, a priori, la mayor amenaza para la Selección. Completa la lista de rivales Albania, que será el oponente más fácil sobre el papel.

