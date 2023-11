La confesión de Míchel, el líder del Girona: "Le dije a mi mujer: 'Llévame al hospital, que me muero'"

Miguel Ángel Sánchez, más conocido como Míchel, es el líder del líder. El Girona mira desde lo más alto a los otros 19 equipos de La Liga cuando ya se ha cumplido un tercio de la temporada. El sueño de hacer la gesta del Leicester City -campeón de la Premier League en 2016- a la española se vuelve cada vez más real.

Aprovechando el parón internacional, Míchel se ha sentado a hablar con Jorge Valdano en su programa de entrevistas Universo Valdano, en Movistar +. En la charla, el técnico madrileño habla sobre el buen rendimiento de su Girona y cuenta también su episodio más desconocido en los banquillos

El episodio al que se refiere tuvo lugar tras lograr el ascenso con el Rayo Vallecano a Primera División en 2018. Míchel -nacido, criado e idolatrado en el barrio de Vallecas- cumplió el sueño de todos sus vecinos, pero pagó un caro precio por culpa de la presión: su salud, a pesar de ser un entrenador joven, se resintió.

"Yo tuve un problema de salud como entrenador del Rayo: un ataque de ansiedad. Fue en el ascenso. Después de esa presión que tienes, fue ascender y derrumbarme. Me fui de vacaciones y a mi mujer le dije: 'Llévame al hospital, que me muero'. Me daba en la cabeza un viaje que no veas", descubrió en el programa.

A Valdano no le llega a sorprender, como le reconoce a Míchel, porque sabe los estragos que puede hacer la presión en la figura del entrenador. El madrileño mejoró buscando ayuda: "Estuve tres años con el psicólogo, con el psiquiatra... Poco a poco voy visualizando y mecanizando mucho mis pensamientos. Hay una frase de Julen [Lopetegui], que le conté todo esto, y me dice: 'Bienvenido al mundo del entrenador'. Ahora tengo mis herramientas para que no me suceda", señaló.

En la entrevista con Valdano, Míchel también refleja la importancia en su trabajo de contar con "una capacidad de poder estar centrado en lo mío". "No tengo problemas con la prensa, no tengo problemas con la afición. Con la dirección... 100% de acuerdo; con la dirección deportiva, más. Eso como entrenador es salud", apuntó.

En cuanto al momento de su Girona, primero en la tabla de clasificación liguera, tiene seguro que no es fruto de la casualidad y se siente orgulloso por ello: "Es merecido y tengo la sensación de que el equipo tiene respuesta, alma, personalidad... Tenemos claro lo que queremos hacer", apuntó.

