Simeone cobrará un bonus de 6 millones de euros al año hasta 2027 si el Atlético es tercero en Liga

El Atlético de Madrid anunció el pasado martes la renovación de Diego Pablo Simeone hasta 2027. Tal y como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, el entrenador cobrará un sueldo de 26,25 millones de euros cada temporada. Sin embargo, este salario puede incrementarse hasta los 32 millones si el equipo rojiblanco alcanza al menos la tercera posición en La Liga.

Por tanto, no habrá reducción alguna en el sueldo de Simeone salvo catástrofe del equipo en el campeonato nacional. Hasta la temporada pasada, el argentino percibía alrededor de los 33 millones de euros. Sin embargo, en la campaña 2023/2024 tenía que cobrar 45 millones brutos en total debido a un bonus al final de su contrato.

Miguel Ángel Gil Marín logró que Simeone prorrateara una parte importante de este año y que aceptara a mayores 20 millones brutos por cada una de las tres temporadas restantes. Es decir, 105 millones de euros que le seguían convirtiendo en el técnico mejor pagado del mundo por delante de Pep Guardiola.

Sin embargo, en el acuerdo rubricado, los 26,25 millones de euros pueden ascender hasta los 32 si el Atlético cumple con el expediente en Liga. El objetivo marcado para ese bonus es ser tercero en La Liga, algo que el equipo rojiblanco ha logrado las últimas once temporadas de forma consecutiva.

Por tanto, la cifra total percibida por Simeone desde esta campaña hasta junio de 2027 puede ascender hasta los 129 millones de euros. Un supercontrato para un técnico que llegó al Atlético en diciembre de 2011 y con el que la entidad rojiblanca ha vivido los mejores años de su historia.

Si Simeone cumple su contrato estará más de 15 años como entrenador del Atlético y superará el récord de Miguel Muñoz en el Real Madrid (1960 - 1974) como técnico que más tiempo permaneció en un mismo club. Hasta el momento ha conquistado dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa.

El nuevo contrato de 'El Cholo' se lleva negociando desde verano. La negociación no ha sido complicada, ya que siempre ambas partes han querido mantener sus caminos unidos. Sólo algunos flecos, como la comisión de su agente y hermana Natalia Simeone, ha provocado que las conversaciones se alargaran hasta noviembre.

El argentino fue entrevistado este lunes en El Larguero de Cadena SER y sobre su extensión de contrato afirmó que "fue una renovación muy importante" y que siente "la energía y las ganas de seguir construyendo más".

Simeone aclaró que no se planteó no continuar en el Atlético durante los últimos meses, aunque destacó que "evidentemente hubo un momento hace un año que el equipo no respondía". En ese instante apostó por "apretar el acelerador" y no darse por vencido.

El técnico afirmó también que su momento más complicado en el banquillo rojiblanco fue tras perder la segunda final de Champions contra el Real Madrid. Simeone confesó que "si Miguel Ángel Gil no hubiera viajado a Buenos Aires" días después de aquel partido para verse con él, "quizá no hubiera continuado".

Por el momento, la historia de Simeone con el Atlético se prolonga hasta 2027 y seguirá siendo la piedra angular del proyecto deportivo. Los 105 millones de euros, 129 con los bonus, que cobrará hasta la fecha así lo demuestran, mientras el club intenta recortar urgentemente la masa salarial de la plantilla ante la gran dificultad para cumplir con el Fair Play Financiero.

